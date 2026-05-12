Las pozas más bonitas de España son también conocidas como 'La Capilla Sixtina de las piscinas naturales': están formadas entre rocas volcánicas, su acceso es gratuito y muy cerca puedes probar uno de los mejores helados del mundo

La escapada perfecta dentro de España para el verano de 2026 tiene nombre propio, pero todavía no te lo vamos a desvelar. Este destino reúne una combinación difícil de igualar: tradición pesquera, paisajes volcánicos, cultura atlántica y una oferta gastronómica que incluye incluso algunos de los mejores helados del mundo. Imagina un día soleado, salpicado por la brisa marina de una costa salvaje y con las vistas más bravas de un archipiélago: ¿qué más se puede pedir?

Situado al norte de Tenerife, este enclave ofrece playas de arena negra y acantilados con vistas espectaculares al océano Atlántico. Uno de los enclaves más emblemáticos es la playa Martiánez, junto al complejo de piscinas de agua salada diseñadas por César Manrique, que integran arte y paisaje de forma única. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que del Puerto de la Cruz, uno de los sitios más visitados cada año durante el verano.

Adriana Fernández

Puerto de la Cruz, playas de arena negra / Istock / neirfy

'La Capilla Sixtina de las piscinas naturales': un paisaje salvaje que atrapa al viajero

Este espectáculo se aprecia especialmente en zonas como Playa Martiánez, cuyas piscinas de agua salada se han convertido a día de hoy en uno de los grandes símbolos locales. Construido en 1977 se trata de un complejo de ocio formado por un lago central artificial con un conjunto de piscinas, jardines, terrazas, restaurantes, etc. con el protagonismo de la piedra volcánica. Más que un espacio de baño, es una integración singular entre arte y naturaleza.

El casco antiguo (y mucho más): un patrimonio de gran valor Siguiendo el litoral aparece la ermita de San Telmo, un pequeño templo del siglo XVIII rodeado de palmeras y con vistas privilegiadas al mar. Para panorámicas aún más amplias, destaca Punta del Viento, un auténtico mirador natural sobre el Atlántico. También destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, con su artesonado mudéjar, y la Plaza del Charco, antiguo núcleo portuario hoy transformado en un animado espacio gastronómico donde degustar cocina canaria elaborada con producto local. Por último, el recorrido continúa en el Castillo de San Felipe, una fortaleza del siglo XVII construida para defender la costa de ataques piratas y declarada Monumento Histórico-Artístico.

Las piscinas naturales del Puerto de la Cruz / Istock / SOMATUSCANI

El mejor helado del mundo en la costa más feroz del Atlántico

A esta propuesta se suma un atractivo gastronómico inesperado. La heladería Boutique Relieve ha ganado reconocimiento internacional en el Gelato World Festival 2026 y ha sido distinguido con un Solete de la Guía Repsol gracias a su helado de chocolate “bean to bar”, elaborado con cacao orgánico y una cuidada combinación de texturas. Más que un simple postre, se ha convertido en una parada imprescindible dentro de la experiencia en Puerto de la Cruz.

El paseo marítimo del Puerto de la Cruz / Istock / Orietta Gaspari

Qué nos dices... ¿Tienes acompañante ya para tu próxima aventura este verano?