Pozas de agua turquesa, pasarelas colgadas sobre un cañón y una colegiata que fue fortaleza musulmana: así es el pueblo español más bonito del verano

Alquézar, es un municipio español situado en la comarca Somontano de Barbastro, dentro de la provincia de Huesca y considerado uno de los pueblos más bonitos de España y de toda Huesca. Esta villa medieval de casi 300 habitantes, se encuentra en un enclave natural junto al encantador río Vero, al pie de las sierras de Balcez y Olsón. Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982. Su casco conserva un trazado medieval, calles empedradas, portales, escudos nobiliarios y los llamados callizos.

Adriana Fernández

Su origen está ligado a una fortaleza levantada en el siglo IX para defender Barbastro frente al condado cristiano de Sobrarbe. Más tarde, en 1067, Sancho Ramírez tomó la fortaleza musulmana. Esta localidad cuenta con una gran historia en la que reyes tan importantes como Sancho Ramírez de Aragón o Alfonso I el Batallador formaron parte de ella. Sin duda, un destino ideal para realizar una escapada turística y descubrir todos los secretos que esta villa esconde.

Alquezar, España / Istock / MEDITERRANEAN

Las famosas pozas de agua en Alquézar se encuentran dentro del cañón del río Vero, un espectacular Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Lo más destacado son sus aguas cristalinas y sus famosas paredes verticales, que podrás encontrar en la popular ruta de las Pasarelas de Alquézar, pasarelas colgadas sobre un cañón. Esta famosa ruta es circular, de unos 3 km, con 175 m de desnivel y una duración aproximada de 2 horas.

Alquézar, España-Vista general / Istock / hipkrat

Uno de los mayores atractivos de Alquézar

La Colegiata de Santa María la Mayor se levantó sobre la antigua fortificación árabe. Está rodeado por una doble muralla con varios torreones, uno de los cuales fue utilizado por la colegiata como campanario. Su claustro tiene planta trapezoidal y en el mismo destacan seis capiteles que relatan temas del Génesis.

Iglesia de Alquezar Colegiata Santa Maria la Mayor en el Somontano de Barbastro en Huesca de Aragón / Istock / TONO BALAGUER

Desde la colegiata de Alquézar, se accede a varias capillas, como las de San Antonio o la de San Fabián y San Sebastián. Y en los muros existen pinturas murales que van desde el siglo XV al XVI dedicadas a la infancia y la Pasión de Jesús.

Iglesia de Alquezar Colegiata Santa Maria la Mayor en el Somontano de Barbastro en Huesca de Aragón / Istock / MEDITERRANEAN

Alquézar: una auténtica joya cultural

La antigua Plaza Mayor de Alquézar es el corazón de la villa. Se trata de un espacio porticado, donde antiguamente se colocaban comerciantes y artesanos para vender sus productos. Este pueblo tenía un privilegio desde 1528, concedido por Carlos V, para celebrar un mercado semanal y una feria anual, que ayudó a que la villa se convirtiera en un gran núcleo económico.

La iglesia de San Miguel del siglo XVII, se construyó dentro de un estilo barroco. Es una edificación robusta, que conserva su decoración original solo en la parte superior del gran retablo Mayor. Todo lo demás, incluso los objetos litúrgicos, quedaron destruidos durante la Guerra Civil.