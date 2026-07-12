La poza natural de Teruel donde tienes que ir sí o sí este verano: está en la "Toscana española" y te podrás refrescar entre cascadas y un bosque encantado
El Salt de La Portellada, en la comarca del Matarraña, combina una cascada de unos 20 metros, una amplia poza natural y un paisaje de vegetación que cambia por completo la imagen más habitual de Teruel.
Cuando el calor aprieta en el interior de Aragón, hay quienes ponen rumbo a la costa y quienes prefieren buscar el agua entre montañas, bosques y pequeños pueblos de piedra. En una comarca conocida por sus paisajes de olivos y viñedos, el río ha ido esculpiendo durante miles de años uno de esos rincones que son un pequeño oasis. Una cascada, una poza de aguas claras y la vegetación frondosa forman un paisaje muy distinto al que muchos imaginan cuando piensan en la provincia de Teruel.
Ese lugar es el Salt de La Portellada, uno de los parajes naturales más conocidos de la comarca del Matarraña. El salto de agua y la poza que se forma a sus pies atraen cada verano a numerosos visitantes que buscan refrescarse en plena naturaleza (especialmente ahora cuando las zonas de sombra se cotizan) en este rincón que se ha convertido en una de las escapadas más buscadas del verano en el este de Aragón.
El Salt de La Portellada se encuentra a poca distancia del núcleo urbano del mismo nombre y forma parte del curso del río Tastavins. La erosión del agua sobre la roca ha dado lugar a una cascada de unos 20 metros de altura que desemboca en una amplia poza natural, uno de los principales atractivos del paraje.
El caudal cambia según la época del año y las precipitaciones, por lo que el aspecto de la cascada puede variar y probablemente tu experiencia sea muy diferente si vas en invierno o en verano, aunque en cualquier momento del año merece la pena la visita. Si ha llovido mucho recientemente, la imagen del salto es especialmente espectacular, mientras que durante los meses más secos el volumen de agua suele ser menor, pero el baño es igual de agradable. Aunque conviene hacerlo siempre con precaución, ya que se trata de un entorno natural donde las condiciones del río pueden variar y no hay una zona de baño regulada como ocurre en otras áreas recreativas.
El Matarraña, la comarca conocida como la "Toscana española"
La cascada es una maravilla, eso es innegable, pero lo mejor de todo es poder disfrutar de dónde se encuentra. La comarca recibe desde hace años el sobrenombre de la "Toscana española" porque es una sucesión de colinas cultivadas, olivares, almendros, viñedos y pueblos de piedra.
Por ello, tras un día disfrutando del Salt de La Portellada, te recomendamos que completes tu escapada con un recorrido por algunos de los pueblos históricos del Matarraña, como Valderrobres o Calaceite, dos de las localidades que mejor representan el patrimonio medieval y renacentista de la comarca.
Te proponemos hacerlo recorriendo una ruta panorámica que se compone de una red de carreteras comarcales encabezada por la A-1414 y que atraviesa buena parte del corazón de la comarca. La ruta, de menos de 70 kilómetros, es más o menos circular (tú decides desde dónde empezar, aunque suele comenzar en Valderrobres). Si quieres, puedes finalizarla en La Fresneda, declarada Conjunto Histórico-Artístico y considerada una de las localidades monumentales más destacadas de Aragón.
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