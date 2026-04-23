Adriana Fernández

La postal más bonita de la primavera está en Murcia: es el mayor campo de melocotones de Europa, está desde el siglo III d. C. y tiene 13.000 hectáreas de color rosa

Con la llegada de la primavera, los días largos, la buena temperatura y, para muchos, la época más bonita del año, la Región de Murcia ofrece uno de los mayores despliegues de color del Levante, una postal que, además, marca récord en ser el mayor campo de melocotones de Europa.

El origen de este municipio se remonta al siglo III y ahora su floración es parada obligatoria para cualquiera que pueda disfrutar de buena comida, un viaje en familia, un atardecer caluroso y, por supuesto, uno de los paisajes más bonitos de la península. ¿Sabes ya de cuál te hablamos? Sal de dudas y dale al Play.