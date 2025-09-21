"Posee un encanto especial": así es uno de los pueblos más pequeño de las Islas Canarias
La localidad está ubicada en la isla de El Hierro.
Uno de los aspectos que convierte en especial a las Islas Canarias, además de sus paisajes, sus playas y su gastronomía, única a nivel nacional, son sus pueblos que ya en diferentes portales se han encargado de describir como "lugares con encanto".
Uno de estos sitios se encuentra en El Hierro, la más pequeña de todas las Islas que, además, acoge a uno de los pueblos más pequeños del Archipiélago: Tiñor, situado al nordeste de El Hierro.
Acerca del pueblo
"Tiñor es un pequeño caserío de la isla de El Hierro que merece el calificativo de pueblo de postal por su encanto especial". De esta forma lo describen en la página web de turismo de las Islas Canarias.
Casas tradicionales elaboradas con roca negra de origen volcánico adornan el lugar y, según el portal de turismo, "el color blanco de muchas de las viviendas contrasta con los tonos verdes del paisaje que rodea al pueblo".
Más información sobre Tiñor
La localidad se encuentra, concretamente, en la comarca de Azofa, que pertenece al municipio de Valverde. Esto lo sitúa a unos cinco kilómetros del casco municipal.
Uno de los aspectos que destaca de la localidad es que por ella se realiza la bajada de la Virgen de los Reyes, "una de las procesiones más importantes del Archipiélago".
En los diferentes portales de turismo lo tienen claro: "Merece la pena entrar en este pintoresco lugar, recorrer sus callejuelas y admirar la pureza de un entorno totalmente rural".
