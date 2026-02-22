Una de las plazas más bonitas de Aragón es una joya del Renacimiento y tuvo como 'vecino' a un político ilustre

Entre esos edificios singulares destaca el ayuntamiento y su estilo típico del Renacimiento aragonés, donde se trataba de mostrar en su fachada una ostentación propia de ese tiempo de esplendor. El ladrillo es el material básico de construcción, con una galería de arcos de medio punto y corona un alero de madera. En el centro de la fachada se muestra el escudo de la villa, aunque es cronológicamente posterior, ya que se ha datado de los siglos de la Ilustración -siglo XVIII y XIX-. El interior de la casa consistorial tiene un mural alegórico sobre el paso del tiempo que decora el techo del salón de actos y que le ha valido el premio García Mercadal de arquitectura.