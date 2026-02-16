La plaza porticada donde Bilbao se vuelve clásico: es perfecta para ir de pintxos y acoge el mercado tradicional más conocido del norte de España

Por otro lado, cada domingo la Plaza Nueva acoge un mercado tradicional que se ha convertido en toda una estampa de la ciudad. Durante toda la mañana, el mercadillo de coleccionistas se compone de decenas de puestos en los que podemos comprar todo tipo de artículos de colección y de segunda mano, como libros y discos, monedas y sellos, o todo tipo de artesanía. En definitiva, el sitio perfecto donde encontrar algo que llevarnos como recuerdo después de visitar esta ciudad tan mágica.