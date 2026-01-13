La plaza mayor más grande de España mide 14.000 metros cuadrados y está en el pueblo donde murió Isabel la Católica

Existen increíbles, de esos que superan con creces cualquier expectativa. Lugares que no necesitan exagerar porque los números ya hablan por ellos. En Medina del Campo, por ejemplo, únicamente tienes que plantarte en el centro y mirar alrededor para entender que esta plaza juega en otra escala. No es una sensación, pues la Plaza Mayor de la Hispanidad supera los 14.000 metros cuadrados, lo que la convierte, de forma objetiva y documentada, en la plaza mayor más grande de España. Y lo más curioso es que no está en una gran capital, sino en una villa castellana donde la historia dejó huella de verdad.