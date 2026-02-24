Ni Madrid, ni Salamanca, ni Sevilla: la plaza Mayor más elegante de España es una joya del siglo XVI porticada y acristalada que casi nadie conoce

Rodeada de edificios de gran importancia en la villa, siendo el Ayuntamiento (ubicado en el extremo este de la plaza) uno de los más destacados, el verdadero protagonista de la Plaza Mayor de Almagro es el Corral de Comedias, construido a inicios del siglo XVII y redescubierto en 1954. Después de varios trabajos de restauración, hoy día funciona como teatro a lo largo del año; durante el mes de julio, el Corral se convierte en la sede del Festival Internacional de Teatro Clásico, considerado como el más importante del mundo en su especialidad, y en el cual la Plaza Mayor también actúa como escenario.