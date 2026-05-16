El lugar que Machado llamó 'lo más espiritual de esa espiritual Castilla': tiene un castillo medieval, vistas al Duero y sigue siendo hoy igual que cuando el poeta paseaba bajo sus soportales con Leonor

Antonio Machado llegó a Soria en 1907 para trabajar como profesor de francés y se enamoró de la ciudad. Pero hay pocos lugares donde resulte tan fácil conectar la ciudad actual con la imagen literaria que dejó el autor como en la plaza Mayor. Bajo los soportales, entre edificios históricos y calles estrechas del casco antiguo, se conserva esa atmósfera tranquila y sobria que el poeta conoció durante los años que vivió allí junto a su amada Leonor.

Plaza Mayor de Soria / Istock

Gran parte de quienes visitan Soria llegan atraídos por la relación de la ciudad con Machado, pero se van sorprendidos por todo lo que puede ofrecer esta ciudad de apenas 40.000 vecinos. La cercanía del Río Duero, las ruinas del antiguo castillo medieval, las iglesias románicas repartidas por el centro histórico y el ambiente pausado de la ciudad convierten la visita en algo bastante distinto a otras capitales castellanas mucho más monumentales y turísticas.

Adriana Fernández

Los soportales por los que paseaba el poeta marcan el perímetro de la plaza y varios de los edificios más importantes del casco antiguo se concentran alrededor de ella, como la antigua Casa del Común, la iglesia de Santa María la Mayor, la Torre de Doña Urraca y el Palacio de la Audiencia. En el centro de todos ellos, la Fuente de los Leones.

A diferencia de otras plazas mayores castellanas mucho más monumentales, la de Soria parece menos grandilocuente, lo que le da esa personalidad que conquistó al poeta.

Plaza Mayor de Soria / Istock / 5

Machado, Leonor y la ciudad que forma parte de la literatura española

Lo de Machado y Soria fue prácticamente amor a primera vista. Tanto, que gran parte de su obra da fe de ello. Su poema A un olmo seco es uno de los más reconocidos y está inspirado en un olmo que puedes visitar en la iglesia de Nuestra Señora del Espino. Justo en el cercano cementerio es donde se encuentra la tumba de su esposa Leonor Izquierdo.

No puedes dejar de visitar la iglesia de Santo Domingo, una iglesia románica del siglo XII, o la iglesia de Santa María la Mayor, en la que se casaron en 1909.

Plaza Mayor de Soria / Istock / t

La relación entre Machado y Soria aparece constantemente en distintos puntos del casco histórico que aparecen reflejados en muchos de sus textos (pero Machado es solo uno de los muchos escritores que han inmortalizado la ciudad del Duero).

Una de las frases más conocidas vinculadas a la ciudad define a Soria como “lo más espiritual de esa espiritual Castilla”, expresión muy repetida desde entonces en torno a la imagen literaria de la ciudad.

El entorno del Duero forma parte inseparable de la identidad de Soria. Desde el casco antiguo se llega rápidamente a varias de las zonas más conocidas vinculadas tanto a Machado como al patrimonio medieval de la ciudad, como el Monasterio de San Juan de Duero, uno de los conjuntos románicos más conocidos de Castilla y León.

Muy cerca aparece también la Ermita de San Saturio, construida junto a la roca sobre el Duero y convertida desde hace años en otro de los grandes símbolos sorianos.

Y no podemos olvidarnos del antiguo castillo. Aunque hoy quedan principalmente sus restos, continúa siendo uno de los lugares más representativos de la ciudad y, por supuesto, con las mejores vistas. La fortaleza ocupaba una posición estratégica sobre el cerro que domina el Duero y durante siglos tuvo gran importancia defensiva dentro del sistema medieval castellano. Parte de las estructuras actuales corresponden a reformas posteriores realizadas en distintas etapas históricas.