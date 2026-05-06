La plaza que Machado convirtió en poema: "colinas plateadas, cárdenas roquedas", un olmo centenario y la iglesia románica del siglo XII donde se casó el poeta

“Es la tierra de Soria árida y fría. Por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas.” Con estos versos comienza el precioso poema titulado Campos de Soria, escrito por el gran Antonio Machado, uno de los principales representantes de la Generación del 98 y uno de los poetas más importantes de la historia de España.

Los Arcos de Duero, a las afueras de Soria / Istock / mmeee

Junto a este poema, son muchos otros los que el poeta nacido en Sevilla dedicó a la villa castellanoleonesa, ciudad en la que vivió durante varios años, algunos de los más importantes de su vida. “Cinco años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada (…), orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano.” Esto es lo que Machado escribió en el prólogo de su segundo libro, Campos de Castilla. Pero, ¿qué es lo que tiene Soria que marcó tan profundamente la vida del poeta? Lo descubrimos a continuación.

Adriana Fernández

Una plaza para la memoria

El 30 de julio de 1909, Antonio Machado y Leonor Izquierdo contrajeron matrimonio en la Iglesia de Santa María la Mayor de Soria, un hermoso templo cuyos fundamentos se construyeron entre los siglos XII y XIII, si bien gran parte del edificio que se conserva datan del siglo XVI. Debido a este largo período de tiempo, la iglesia mezcla diversos estilos arquitectónicos, como el románico, el gótico y el renacentista. Por encima de la pequeña capilla dedicada a San Bartolomé, los restos de los capiteles decorados con hojas, monstruos y esfinges, o el sepulcro mudéjar que se conservan en el interior de la iglesia, destaca el retablo central de estilo plateresco y obra de Francisco de Ágreda.

El interior de la Iglesia de Santa María la Mayor / FRANCIS RAHER

Además de la iglesia, en la Plaza Mayor de Soria se hallan otros edificios de gran importancia para la ciudad. Quizás el más interesante de visitar es el Palacio de Doña Urraca, en cuyo torreón se dice que estuvo presa la reina Urraca I de León. A pesar de esto, la fecha de construcción del palacio de la que se tiene constancia es posterior a la época en la que vivió Doña Urraca; según se ha encontrado, la casa fuerte fue construida a lo largo del siglo XV, y reconstruida posteriormente en el siglo XVI.

Ciudad para poetas

Repartidos alrededor de la ciudad podemos encontrar otros monumentos y lugares de gran importancia de la ciudad, como puede ser el Olmo Viejo, al cual Antonio Machado le dedicó un hermoso poema en 1912. Protagonista también de un poema del sevillano es el río Duero, el cual discurre por las afueras de la ciudad y del que se puede disfrutar desde los senderos que se extienden por su orilla, como desde el puente de piedra medieval que lo atraviesa.

El puente de piedra medieval que cruza el río Duero / Istock / AlbertoLoyo

Otros monumentos arquitectónicos que visitar en Soria son la Iglesia de Santo Domingo, del siglo XII; la Concatedral y el claustro de San Pedro, erigidos en el siglo XVI en estilo gótico; o el Castillo y sus murallas, construidos en lo alto de un cerro que domina la población en el siglo XII.