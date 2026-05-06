La plaza que Machado convirtió en poema: "colinas plateadas, cárdenas roquedas", un olmo centenario y la iglesia románica del siglo XII donde se casó el poeta
En el corazón de una de las ciudades más importantes de la historia de España, es una de las plazas más bonitas de la región.
“Es la tierra de Soria árida y fría. Por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas.” Con estos versos comienza el precioso poema titulado Campos de Soria, escrito por el gran Antonio Machado, uno de los principales representantes de la Generación del 98 y uno de los poetas más importantes de la historia de España.
Junto a este poema, son muchos otros los que el poeta nacido en Sevilla dedicó a la villa castellanoleonesa, ciudad en la que vivió durante varios años, algunos de los más importantes de su vida. “Cinco años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada (…), orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano.” Esto es lo que Machado escribió en el prólogo de su segundo libro, Campos de Castilla. Pero, ¿qué es lo que tiene Soria que marcó tan profundamente la vida del poeta? Lo descubrimos a continuación.
Una plaza para la memoria
El 30 de julio de 1909, Antonio Machado y Leonor Izquierdo contrajeron matrimonio en la Iglesia de Santa María la Mayor de Soria, un hermoso templo cuyos fundamentos se construyeron entre los siglos XII y XIII, si bien gran parte del edificio que se conserva datan del siglo XVI. Debido a este largo período de tiempo, la iglesia mezcla diversos estilos arquitectónicos, como el románico, el gótico y el renacentista. Por encima de la pequeña capilla dedicada a San Bartolomé, los restos de los capiteles decorados con hojas, monstruos y esfinges, o el sepulcro mudéjar que se conservan en el interior de la iglesia, destaca el retablo central de estilo plateresco y obra de Francisco de Ágreda.
Además de la iglesia, en la Plaza Mayor de Soria se hallan otros edificios de gran importancia para la ciudad. Quizás el más interesante de visitar es el Palacio de Doña Urraca, en cuyo torreón se dice que estuvo presa la reina Urraca I de León. A pesar de esto, la fecha de construcción del palacio de la que se tiene constancia es posterior a la época en la que vivió Doña Urraca; según se ha encontrado, la casa fuerte fue construida a lo largo del siglo XV, y reconstruida posteriormente en el siglo XVI.
Ciudad para poetas
Repartidos alrededor de la ciudad podemos encontrar otros monumentos y lugares de gran importancia de la ciudad, como puede ser el Olmo Viejo, al cual Antonio Machado le dedicó un hermoso poema en 1912. Protagonista también de un poema del sevillano es el río Duero, el cual discurre por las afueras de la ciudad y del que se puede disfrutar desde los senderos que se extienden por su orilla, como desde el puente de piedra medieval que lo atraviesa.
Otros monumentos arquitectónicos que visitar en Soria son la Iglesia de Santo Domingo, del siglo XII; la Concatedral y el claustro de San Pedro, erigidos en el siglo XVI en estilo gótico; o el Castillo y sus murallas, construidos en lo alto de un cerro que domina la población en el siglo XII.
- Norman Foster, arquitecto ganador del Pritzker: 'Cuando entras en el Panteón de Roma comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano”
- Nacho Ares, egiptólogo: 'La Gran Pirámide no es un monumento al ego de un faraón, es una máquina de precisión matemática que te devuelve datos sobre el radio de la Tierra que nadie conocía hace 4.500 años
- El mapa con las mejores rutas de senderismo de España en 2026, una por provincia: paisajes de película, pasarelas imposibles y un paseo por el riqueza geológica de España
- 10 viajes que debes hacer después de los 65 años: son la combinación perfecta de belleza, comodidad y experiencias memorables
- El refugio favorito de Rosalía: un pueblo de solo 8.000 habitantes entre viñedos, cerezos y masías históricas a solo 30 kilómetros de Barcelona
- La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja (61 años) no es la Ruta del Cares: Es un 'lugar privilegiado” que ofrece panorámicas bellísimas y 'la mejor puesta de sol de España
- El mapa con las calles donde mejor se come en España, provincia a provincia: barras, tabernas y tapas que merecen una escapada
- El refugio favorito de Paz Vega para pasar el verano: una isla del Mediterráneo, playas idílicas, calas escondidas, y un recinto amurallado que es Patrimonio de la Humanidad