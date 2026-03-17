La plaza con la mayor concentración de edificios históricos de Europa está en España: es Patrimonio de la Humanidad, Conjunto Histórico-Artístico y Monumento Nacional

Justo enfrente del Ayuntamiento, al otro lado de la plaza, se erige la impresionante Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, construida sobre los restos de una mezquita una vez fue conquistada la ciudad a principios del siglo XIII. Aunque predominantemente de estilo renacentista, la construcción de esta iglesia mezcla todo tipo de estilos arquitectónicos, desde el románico y el gótico, hasta el barroco y el neoclásico. Con un hermoso claustro y un interior repleto de capillas, destaca sobre todo la fachada, cuyo motivo central es la Adoración de los Pastores.