La plaza con la mayor concentración de edificios históricos de Europa está en España: es Patrimonio de la Humanidad, Conjunto Histórico-Artístico y Monumento Nacional
Se trata de una de las plazas más reconocibles de España, la cual representa uno de los mejores conjuntos de arquitectura renacentista que existen.
El Renacimiento supuso en España, así como en toda Europa, una nueva época de esplendor, marcado por un enfoque de calibre humanista sobre diferentes ramas artísticas, como la pintura, la literatura o la arquitectura, e inspirado en los conocimientos de la antigüedad clásica. Actualmente podemos observar por todo el territorio español ejemplos de obras del renacimiento que todavía se conservan, como pinturas de Pedro Berruguete o el Palacio de Santa Cruz en Valladolid.
Si nos centramos en la rama de la arquitectura renacentista, hay un lugar en la provincia de Jaén que permite a todo aquel que lo visita ha hacer un viaje a través del período Renacentista, pues alberga un asombroso conjunto de monumentos construidos durante esa época.
Todo en uno
En la parte más meridional de la ciudad de Úbeda, situada en el corazón de la provincia de Jaén, la Plaza Vázquez de Molina es uno de aquellos lugares que todos deberíamos visitar por lo menos una vez en nuestra vida. Tal es su belleza e importancia para la historia, tanto de la ciudad como del país, que en el año 2003 la plaza fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Construida en el siglo XVI, la plaza está rodeada por un total de siete monumentos históricos que reflejan a la perfección cómo era la arquitectura renacentista en España. Presidiendo la plaza desde su lado más oriental, la Sacra Capilla del Salvador es una capilla funeraria perteneciente al palacio de Francisco de los Cobos, consagrada a mediados del siglo XVI y cuya una imponente fachada cuenta con una compleja decoración escultórica.
Junto a ésta se encuentra otro de los principales monumentos de la plaza: el Palacio del Déan Ortega. Declarado Bien de Interés Cultural, fue construido para el Deán Ortega, el que fuera el primer capellán de la capilla, y representa uno de los mejores ejemplos de palacios renacentistas que encontramos en toda España. Excelentemente conservado, en 1929 pasó a albergar el Parador de Turismo, uno de los más antiguos, por lo que además de visitar esta maravilla arquitectónica, ¡también te puedes alojar en ella!
Muy destacable también es el Palacio Vázquez de Molina o Palacio de las Cadenas. Inaugurado en 1565, es uno de los edificios más fastuosos de todo el país, pues posee una de las fachadas más magníficas de la época (repleta de detalles ornamentales y escudos de armas) y en su interior guarda uno de los mejores patios renacentistas. Actualmente cumple las funciones de sede del Ayuntamiento de Úbeda.
Justo enfrente del Ayuntamiento, al otro lado de la plaza, se erige la impresionante Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, construida sobre los restos de una mezquita una vez fue conquistada la ciudad a principios del siglo XIII. Aunque predominantemente de estilo renacentista, la construcción de esta iglesia mezcla todo tipo de estilos arquitectónicos, desde el románico y el gótico, hasta el barroco y el neoclásico. Con un hermoso claustro y un interior repleto de capillas, destaca sobre todo la fachada, cuyo motivo central es la Adoración de los Pastores.
Una ciudad para disfrutar
Aparte de estos cuatro espectaculares monumentos, la Plaza Vázquez de Molina alberga otros tres importantes edificios: el Palacio del Marqués de Mancera, reconocible por la característica torre del tesorero; la Cárcel del Obispo, datada del siglo XVIII y que actualmente se utiliza como sede de los juzgados; y el Pósito de Úbeda, una construcción datada de los siglos XVI y XVII que se utilizaba como almacén de grano y que actualmente está ocupada por la comisaría de la Policía Nacional.
Pero no es solo la Plaza Vázquez de Molina lo único que puedes visitar si te encuentras en Úbeda. Son varias las iglesias que hay repartidas por la ciudad -a cada cual más bonita-, como las de San Isidoro, San Pablo o San Nicolás de Bari. Hay también algunos museos con exposiciones de lo más interesantes, como el Museo de Alfarería o el Museo Arqueológico, ubicado en un edificio morisco que alberga las ruinas de una antigua colonia romana.
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