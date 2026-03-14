Esta es la plaza de Córdoba que pocos conocen y que conserva restos del Imperio Romano

El Templo Romano, descubierto por casualidad en 1950 durante las obras de ampliación del Ayuntamiento de Córdoba, fue un centro de culto imperial de la época romana. Sus once columnas originales y su imponente estructura rectangular hablan de la grandeza de la Córdoba imperial. Para sostener su construcción en una zona con pendiente, los arquitectos romanos implementaron ingeniosas terrazas artificiales llamadas antérides, un adelanto arquitectónico notable que permitió que el templo resistiera el paso del tiempo.