La plaza más bonita de España es la que Unamuno llamó “el salón más bello de Europa”: una obra maestra del barroco español de piedra dorada y declarada Patrimonio de la Humanidad

El escritor y filósofo Miguel de Unamuno, el que fuera rector de la Universidad de Salamanca y destacadísima figura de la ciudad, definió la plaza con estas palabras. “Es un cuadrilátero. Irregular, pero asombrosamente armónico”. Tal fue la importancia de Unamuno en Salamanca que, en la fachada de uno de los edificios de la plaza, se puede observar un medallón en su honor. Junto a este, son muchos otros los medallones que se distinguen alrededor de la plaza: el del rey Fernando III El Sato y otros monarcas españoles, militares ilustres, y personajes de la cultura.