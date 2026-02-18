La plaza más bonita de España es también uno de los monumentos más espectaculares del mundo: 170 metros de diámetro, una galería porticada y un canal como los de Venecia
Una de las plazas más impresionantes del mundo, ha sido escenario de grandes películas.
Método de ostentación y demostración de la grandeza de poblaciones y ciudades de alrededor del mundo, las plazas son los principales puntos de reunión de los habitantes de cada localidad; es aquí donde la gente se encuentra con sus seres queridos, ya sea para de allí irse a otro lado, sentarse a una terraza a tomar algo y disfrutar del tiempo, o simplemente dar un paseo.
En España contamos con infinidad de plazas de belleza impresionante, espacios que deslumbran tanto a los turistas como a los vecinos de la misma ciudad, sin importar cuántas veces han pasado por ellas. Algunas de estas plazas son la Plaza Mayor de Salamanca, la Plaza Real de Barcelona, o la Plaza Nueva de Bilbao. Pero por encima de todas estas hay otra plaza cuya belleza es, aunque parezca imposible, todavía mayor.
Cuartel general y planeta lejano
A orillas del canal de Alfonso XIII, que se desvía del río Guadalquivir para cruzar la ciudad de Sevilla, la Plaza de España es una de las plazas más deslumbrantes que podemos encontrar en todo el mundo. Conformada por una planta semielíptica de casi 200 metros de diámetro, la plaza se extiende dentro de los límites del parque de María Luisa, uno de los pulmones verdes de la ciudad y que en 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural.
Diseñada por el arquitecto Aníbal González para la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, el espacio destaca tanto por sus hermosos pórticos, como la magnífica fuente central y el pequeño canal navegable que lo bordea y está atravesado por cuatro bonitos puentes, los cuales simbolizan los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. El edificio que rodea la plaza -que actualmente alberga la Subdelegación del Gobierno, el Museo Histórico Militar o el Teatro Plaza de Sevilla- está construido en ladrillo a vista y azulejería típica trianera; a lo largo de sus galerías hay también una serie de bancos decorados con azulejos que representan escenas históricas de todas las provincias de España.
Uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla, junto con el Alcázar y la Catedral, la plaza ha sido también escenario de varias producciones cinematográficas, algunas de ellas muy pero que muy destacadas. A lo largo de 1961 y 1962, la plaza acogió (al igual que otros monumentos de la ciudad) el rodaje de Lawrence de Arabia, para la que se transformó en el cuartel general del ejército británico en El Cairo. Décadas más tarde, en el año 2000, la plaza viajó hasta una galaxia muy, muy lejana para convertirse en el palacio real del planeta Naboo en Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones.
Plaza multiusos
No es solo un paseo a pie envuelto por la monumentalidad de la plaza lo único que se puede hacer cuando uno la visita. Muy común entre los turistas españoles es buscar el mosaico de azulejos en que se representa la provincia de origen y hacerse una foto con él. Para las parejitas que quieran un rato romántico, o para cualquiera que se quiera sentir como un pirata que se hace a la mar, hay disponibles una serie de barquitas para dar un paseo alrededor del canal de la plaza. Hay la opción de escoger una barca de remos, con capacidad de cuatro personas como máximo y un precio de 6 euros más 4 de fianza por 35 minutos, o una barca a motor, en la que caben doce personas como máximo y tiene un precio de 12 euros por 15 minutos.
