La plaza más bonita de España es también uno de los monumentos más espectaculares del mundo: 170 metros de diámetro, una galería porticada y un canal como los de Venecia

No es solo un paseo a pie envuelto por la monumentalidad de la plaza lo único que se puede hacer cuando uno la visita. Muy común entre los turistas españoles es buscar el mosaico de azulejos en que se representa la provincia de origen y hacerse una foto con él. Para las parejitas que quieran un rato romántico, o para cualquiera que se quiera sentir como un pirata que se hace a la mar, hay disponibles una serie de barquitas para dar un paseo alrededor del canal de la plaza. Hay la opción de escoger una barca de remos, con capacidad de cuatro personas como máximo y un precio de 6 euros más 4 de fianza por 35 minutos, o una barca a motor, en la que caben doce personas como máximo y tiene un precio de 12 euros por 15 minutos.