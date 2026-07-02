Todos los sevillanos se van a Huelva, pero pocos consideran estas playas desconocidas de Andalucía para ir en verano: rincones vírgenes y tranquilos, donde desconectar y disfrutar del mar

Lo que más apetece en verano, cuando el calor hace que la ropa se nos pegue al cuerpo y que nuestros ánimos se vean diezmados, es darse un baño bien refrescante para recuperar las fuerzas. El problema con el que se encuentra mucha gente es que, sea la playa que sea, la gran mayoría de veces están a rebosar de gente, cosa que supone un problema, pues lo que también se busca durante estos días de verano es la posibilidad de relajarse.

Las playas de Huelva son las más frecuentadas por los sevillanos / Istock / MEDITERRANEAN

Si nos fijamos en las tierras de Andalucía, es muchísima la gente que se desplaza hasta la región de Huelva, puesto que alberga algunas de las playas más espectaculares de toda la comunidad. Lo que pasa es que todo el mundo se concentra en las playas onubenses, dejando gran parte del resto de playas del litoral andaluz que parece que hagan eco.

Adriana Fernández

Rincones para escapar del calor en Andalucía

Por suerte, la comunidad de Andalucía es una de las que cuenta con más extensión de costa de todo el país, superando los 900 kilómetros de litoral. Gracias a esto, a lo largo de la costa de Andalucía todavía podemos encontrar cantidad de playas y calas en las que se puede respirar tranquilo, sin la necesidad de estirar la toalla a cinco centímetros de la del vecino.

Cala de Enmedio

Empezamos el listado con esta curiosa playa escondida en el Parque Natural del Cabo de Gata, a la que se puede acceder desde la localidad almeriense de Agua Amarga, ya sea en coche (un trayecto de 25 minutos) o a pie (una excursión de hora y media). La playa está rodeada por altas paredes de roca blanca, lo que proporciona un paisaje sin igual alguno.

Las curiosas formaciones rocosas de la Cala de Enmedio / Istock / estivillml

Sin ningún tipo de servicios, la playa es perfecta para aquellos más ansiosos por alejarse del mundo; además, las aguas cristalinas del Mediterráneo que bañan su orilla ofrecen un verdadero respiro. Junto a la playa de arena fina se extienden 130 metros de dunas fosilizadas y formaciones rocosas bajo las paredes de roca, un espacio todavía menos concurrido.

Playa de La Rijana

Perteneciente al municipio granadino de Gualchos – Castell de Ferro, esta cala es uno de esos rincones que enamoran a primera vista. Rodeada por acantilados, el acceso a la playa es un poco complicado, pero el esfuerzo lo merece, pues las vistas y ambiente que ofrece son únicos e irrepetibles, empezando por las ruinas de la torre de vigía que la coronan. El agua aquí, de un color azul marino profundo, suele estar limpia y tiene una visibilidad perfecta para hacer un poco de snorkel.

La Playa de la Rijana, en la Costa Tropical de Granada / Istock / Jorge Fuentes Quero

Playa de Maro

Fuera del radar del turismo de masas, este pequeño paraíso de la Costa del Sol se extiende cerca de la localidad malagueña de Nerja. Bordeada por acantilados y colinas cubiertos de abundante vegetación, sus cristalinas aguas turquesa son ideales para descubrir la vida marina que se esconde debajo de su superficie. La arena fina y oscura supone el acompañante perfecto a las aguas tranquilas que rompen en su orilla.

La Playa de Maro / Istock / danefromspain

Una de las mejores actividades que ofrece la playa es la excursión en kayak hasta impresionante Cascada de Maro, situada en el entorno natural protegido de los Acantilados de Maro – Cerro Gordo. Se trata de un magnífico salto de agua que cae directamente al mar, creando una estampa digna de postal.

Playa de los Escullos

Volvemos hasta la provincia de Almería para descubrir este magnífico entorno. También en el Parque Natural del Cabo de Gata, a tan sólo 45 minutos de la Cala de Enmedio, se la conoce con el sobrenombre de la Playa del Arco, debido a la forma que adopta la impresionante duna fósil que se eleva en uno de sus extremos. La playa cuenta, además, con la ventaja de que cerca se encuentran algunos de los mejores campings de toda la provincia, así como el fuerte abaluartado del castillo de San Felipe.

La curiosa duna fósil de la playa de Los Escullos / Istock / Lurida

Playa de Bolonia

Quizá bastante más conocida que las anteriores, esta playa perteneciente al término municipal de Tarifa no es solo una de las más bonitas de la provincia de Cádiz, sino de toda Andalucía. Su arenal se extiende más de 3 kilómetros, lo que hace que tener que estar a menos de medio metro de distancia con el vecino de toalla sea prácticamente imposible.

La impresionante duna de la playa de Bolonia / Istock / Enrique Pesqueira

No es solo la belleza del entorno natural lo que hace que sea una de las playas más espectaculares del mundo; en los días claros, al fondo en el horizonte se puede llegar a ver el perfil del continente africano. Además, en la parte posterior de la playa se hallan las ruinas romanas de Baelo Claudia, uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes del territorio.