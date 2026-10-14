Playas salvajes, pueblos marineros y bosques irreales: todos los secretos de Urdaibai, el paraíso más desconocido de Euskadi

Abrazado por frondosas montañas, el río Oka se abre paso hacia el Cantábrico, articulando las 22.000 hectáreas que conforman la Reserva de Urdaibai, un entorno de extraordinaria belleza salpicado por pueblos marineros, ermitas, yacimientos y cuevas prehistóricas. Pero la verdadera magia del lugar se encuentra en su capacidad para transformarse según el ritmo de las mareas.

Cuando el mar inunda la corriente fluvial, dibuja enormes espejos que mezclan agua dulce y salada, definiendo la riqueza de Urdaibai, uno de los escenarios más importantes de la costa vasca para aves migratorias tales como águilas pescadoras, espátulas y avetoros. Al retirarse, deja al descubierto pequeñas islas unidas, en ocasiones, por puentes de arena que conectan la playa de Laida con la popular localidad de Mundaka.

Qué ver en la Reserva de Urdaibai

La Reserva de Urdaibai, declarada como tal en 1984 para su conservación, se sitúa a tan solo 40 kilómetros al noroeste de Bilbao. Tapizada por bosques de encinas y viñedos de txacoli que desafían la gravedad, despliega un laberinto de agua que salpica todas sus tonalidades de verdes y acaricia sus abruptos acantilados.

La playa de Laga es uno de los paraísos de la Urdaibai, especialmente entre los surfistas. / Istock / Victoria Vitkovska

Para entender este territorio, la primera parada será el Urdaibai Bird Center. Ubicado en plena marisma, funciona como museo y estupendo observatorio. No muy lejos se encuentra Ekoetxea Urdaibai, un atractivo centro ambiental emplazado en la Torre Madariaga, de origen medieval. De un periodo posterior, concretamente del siglo XIX, es el Castillo de Arteaga, un gran símbolo arquitectónico de la zona mandado reconstruir por la emperatriz Eugenia de Montijo. Actualmente, el castillo funciona como un exclusivo hotel integrado en la prestigiosa asociación Relais & Châteaux.

Para obtener una de las mejores panorámicas del paisaje que nos rodea, hay que ascender hasta la ermita de San Pedro de Atxarre, que corona un alto del término municipal de Ibarrangelu. Abajo, las impresionantes playas de Laida y Laga, muestran dos caras distintas del Cantábrico. Esta última se extiende a la sombra del cabo de Ogoño, una pared de más de 200 metros que cae directamente al mar. Por su parte, Laida está situada en la desembocadura del Oka, particularidad que la hace cambiar por completo su aspecto varias veces en un mismo día.

Tampoco hay que dejar pasar por alto el Bosque de Oma, cuyos árboles sirvieron como lienzo para el artista Agustín Ibarrola. Recorriendo su sendero circular es posible advertir las distintas figuras y composiciones que configuran sus coloridos troncos. La visita puede realizarse de forma gratuita, pero es recomendable reservar entrada con antelación. Justo frente a la entrada del bosque, se encuentra otro de los grandes tesoros de Urdaibai, las cuevas de Santimamiñe, cuyas pinturas rupestres y restos arqueológicos son todo un ejemplo de la humanidad en la Prehistoria del País Vasco.

Los pueblos de la Reserva de Urdaibai

Suspendido sobre el acantilado, Elantxobe despliega por sus laderas casas que descienden hasta un pequeño puerto pesquero. Es uno de los 22 municipios que integran la Reserva de Urdaibai.

En el interior de este espacio protegido aparece Gernika-Lumo, donde se hallan los grandes emblemas de la historia local, la Casa de Juntas y el Árbol de Gernika, un conjunto declarados Bien de Interés Cultural. A unos pasos, el Museo de la Paz recuerda el episodio más oscuro de la localidad, cuando, en 1937, sufrió un bombardeo. El trágico suceso cambió para siempre el destino de la villa foral, convirtiéndola en un símbolo de la lucha por la paz.

El pueblo pesquero de Mundaka se ha hecho mundialmente conocido por su ola de izquierda / Istock / EKATERINA POKROVSKY

Probablemente Mundaka sea el nombre más popular de Urdaibai, especialmente gracias a su mundialmente conocida ola de izquierda, que ha hecho del coqueto municipio una meca internacional para surfistas. No obstante, aquellos que nunca se han subido a una tabla también deben disfrutar de un paseo por su puerto.

Tan solo tres kilómetros separan Mundaka de Bermeo, uno de los municipios marineros más relevantes de Vizcaya, donde conviene perderse por su colorido casco antiguo y comer un buen chuletón en restaurantes como Almiketxu.

Después de una suculenta comida toca poner rumbo a Matxitxako. El cabo más septentrional del litoral vasco cuenta con dos faros y vistas imponentes de San Juan de Gaztelugatxe. Aunque la isla donde la famosa iglesia se localiza fuera de los límites de la reserva, forma parte de muchas de sus panorámicas, por lo que merece la pena aprovechar la ocasión para realizar una visita.

Descubrir Urdabibai desde la mesa

A las afueras de Bermeo, en el barrio de Artike, un antiquísimo caserío se ha convertido en uno de los proyectos gastronómicos más reseñables de la Reserva de Urdaibai. Aunque el edificio actual, levantado con piedra y madera, conserva la memoria de un baserri de más de cuatro siglos, el lugar apareció documentado por primera vez en 1285. De hecho es precisamente aquí donde se registra por primera vez la palabra “caserío”.

En Nafarrola se registró la palabra "caserío" por primera vez / Istock

Conservando su histórico nombre, Nafarrola, que viene a traducirse como “casa de navarros”, los hermanos Josu y Gaizka Goikoetxea han hecho de este magnífico terreno con hipnóticas vistas al mar y al valle, un coqueto hotel de ocho suites donde los elementos de la arquitectura tradicional se intercalan con espacios contemporáneos. No faltan bañeras de hidromasaje y grandes ventanales para seguir en plena conexión con la Reserva de Urdaibai.

A su restaurante Rola llegan cada noche huéspedes y visitantes de cualquier rincón del mundo para probar una propuesta que, a base de producto de kilómetro cero y de temporada, traslada el territorio a la mesa de una forma brillante, con platos como anchoa de Bermeo, su mantequilla y su fósil. Todo regado por más de 100 referencias de txakoli.

Nafarrola es el resultado de una historia personal que ha devuelto a la Reserva de Urdaibai uno de los pedacitos de su historia para hacer que cada visita sea una experiencia extendida de este magnético entorno donde entregarse al placer de contemplar cómo el mar y la montaña se funden en el paisaje más puro del País Vasco.