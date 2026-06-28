Las 3 playas de España donde buscar bioluminiscencia este fin de semana: aguas que brillan en la oscuridad y uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del verano
La Costa da Morte concentra algunos de los mejores lugares para intentar observar este fenómeno natural tan poco habitual.
Durante el verano hay viajeros que recorren cientos de kilómetros para contemplar un fenómeno que apenas dura unos segundos y que nunca está garantizado. Ocurre en algunas noches concretas, cuando el mar parece iluminarse con pequeños destellos azulados cada vez que una ola rompe sobre la arena. En Galicia lo conocen como 'Mar de Ardora' y la Costa da Morte se ha convertido en uno de los mejores lugares de España para intentar observar este espectáculo natural que cada año atrae a curiosos, fotógrafos y amantes de la naturaleza.
Aunque la bioluminiscencia puede aparecer en distintos puntos del litoral, hay algunos lugares especialmente asociados a este fenómeno. Todos ellos comparten algo en común: grandes espacios abiertos y muy poca contaminación lumínica.
Por qué el mar puede llegar a brillar
La bioluminiscencia es un fenómeno producido por organismos microscópicos presentes en el agua (como vertebrados e invertebrados marinos, así como hongos y bacterias) que emiten una luz parecida a la de las luciérnagas cuando son agitados por el movimiento del mar. Cuando una ola rompe, una persona camina por la orilla o un barco atraviesa una zona con alta concentración de estos organismos, aparecen destellos azulados que pueden llegar a iluminar brevemente la superficie del agua.
Está presente desde hace más de 500 millones de años y se puede observar en cantidad de playas de alrededor del mundo gracias, principalmente, a determinados tipos de plancton. Pero, como decíamos, en la Costa da Morte se dan algunas de las mejores condiciones para observarlo gracias a sus extensas playas, la baja contaminación lumínica y la riqueza de sus ecosistemas marinos.
Playa de Carnota
Con más de 7 kilómetros de longitud, Carnota es una de las playas más largas de Galicia y también una de las más espectaculares. Durante el día es un lugar perfecto para caminar durante kilómetros sin encontrarte mucha gente y, por la noche, la ausencia de iluminación artificial convierte este tramo de costa en uno de los mejores escenarios para intentar observar esta llamativa iluminación.
Playa de Nemiña
Entre Muxía y Cabo Touriñán se encuentra Nemiña, una playa abierta al océano donde las olas, el viento y la ausencia de grandes construcciones han moldeado un entorno que sigue dominado por la naturaleza. Es esa oscuridad casi absoluta por las que tantos aficionados a la fotografía nocturna acuden cada verano en busca del Mar de Ardora.
Playa de Balarés
Menos famosa que Carnota o Nemiña, la playa de Balarés es otro de los lugares que suelen aparecer en las recomendaciones para observar este fenómeno. Está situada en la ría de Corme e Laxe y su entorno tranquilo tiene una limitada presencia de iluminación artificial, los dos factores clave para poder observar estos destellos cuando las condiciones son adecuadas.
Cómo aumentar las posibilidades de verla
Aunque no existe ninguna garantía de que la bioluminiscencia aparezca una noche concreta, sí hay algunas recomendaciones que pueden aumentar las posibilidades de que llegues a verla. Los expertos suelen aconsejar buscar playas con poca contaminación lumínica, acudir después del anochecer y elegir noches especialmente oscuras. También resulta importante que el mar presente cierta calma y que las condiciones meteorológicas sean favorables.
Ten en cuenta que la intensidad del fenómeno varía mucho de una noche a otra (al estilo de lo que ocurre con las auroras boreales). Algunas noches apenas puede percibir pequeños destellos, mientras que en otras el movimiento de las olas puede generar grandes trazos luminosos sobre el agua.
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