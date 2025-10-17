Las espectaculares playas de arena blanca en Lanzarote y La Graciosa
Aguas cristalinas, rocas volcánicas, un imponente volcán, vegetación de poca altura, el paraíso alrededor, paseos marítimos, alojamientos turísticos... ¿qué entorno prefieres para tu playa favorita de arena blanca?
Si eres de los que prefieres las playas de arena blanca a las de arena rubia o negra y a las de rocas te espera un viaje de ensueño a Lanzarote y La Graciosa. Ambas islas cuentan con bonitas playas de arena blanca que te deslumbrarán con tu belleza, unas urbanas y otras vírgenes y paradisíacas.
El blanco de la arena contrasta con los colores de su entorno: el negro de la roca volcánica y del asfalto, malpaíses, vegetación de poca altura, alojamientos turísticos y paisajes que son todo un paraíso.
Prepárate para disfrutar de diez playas de arena blanca en Lanzarote y La Graciosa y zambullirte en sus aguas cristalinas. ¿Cuál es tu preferida?
10 playas de arena blanca en Lanzarote y La Graciosa
Caletón Blanco (Haría)
Cerca del pueblo pesquero de Órzola hay una sucesión de acogedoras calas entre las cuales se encuentra el Caletón Blanco, el frente marítimo del imponente Volcán de La Corona.
La zona no podía tener otro nombre, por el color característico de la arena de esa playa, una piscina natural de aguas cristalinas salpicada de lava volcánica.
Algunas partes de la playa son ideales para los niños debido a la protección natural de las rocas, mientras que otras tienen mayor profundidad y son idóneas para bañarse en el refrescante mar abierto. Para disfrutar del baño en todo su esplendor se recomienda acudir con la marea casi llena. La playa dispone de una amplia zona de aparcamiento.
Caleta del Mero (Haría)
Las dunas de arena blanca visibles a ambos lados de la carretera y el agua azul turquesa del mar contrastan con los colores negros de las rocas volcánicas del volcán de La Corona, del que parte el tubo volcánico con el que se formaron La Cueva de Los Verdes y Jameos del Agua.
El entorno es paradisíaco y dispone de zona de aparcamiento. Su oleaje es apropiado para la práctica de deportes náuticos como el surf.
La Caleta del Mero está ubicada cerca de las playas de Las Cocinillas y Caletón Blanco, uno de los privilegiados paisajes del norte de Lanzarote.
El Jablillo (Costa Teguise, Teguise)
La playa de El Jablillo, en Costa Teguise, está protegida del viento y las mareas de forma natural y cuenta con un rompeolas que garantiza la tranquilidad de sus aguas. El Jablillo es una playa familiar y también ideal para los que se inician en la práctica del buceo.
Dispone de rampas y pasarelas, por lo que es accesible para todas la edades. En su cercanía hay aparcamientos, comercios y locales de restauración.
Playa Dorada (Yaiza)
Playa Dorada es un arenal artificial situado entre la cala de Playa Blanca y el Puerto Deportivo Marina Rubicón. A ambos lados tiene dos diques de protección, lo que permite que las aguas sean tranquilas durante todo el año.
De aguas cristalinas y arena blanca, tiene un alto grado de ocupación. Un chiringuito y aseos públicos son algunos de los servicios de Playa Dorada, que cuenta con varios hoteles, restaurantes y comercios en los alrededores.
Playa Flamingo (Yaiza)
Playa Flamingo es una playa artificial, al igual que Playa Dorada, ambas en el núcleo turístico de Playa Blanca.
Su tamaño es menor que el de Playa Dorada, pero está también protegida con diques y es ideal para toda la familia. Sus aguas tranquilas y transparentes invitan a darse un baño cualquier día del año. En los alrededores hay servicios de restauración y alojamientos turísticos y residenciales.
Papagayo (Yaiza)
Situadas en el sur de Lanzarote, en la costa del Monumento Natural de Los Ajaches, hay una sucesión de calas de fina arena blanca y tranquilas aguas de color turquesa. Son de las más espectaculares de la isla. Un lugar paradisíaco para desconectar y disfrutar del mar tomando un relajado baño. También son aptas para bucear, nadar o practicar snorkel.
La playa más conocidas de todas y la más fotografiada de Lanzarote es la de Papagayo, ubicada a la izquierda de los chiringuitos situados sobre la loma. Enfrente se divisa la costa norte de la vecina isla de Fuerteventura y el islote de Lobos.
Playa de la Cocina (Montaña Amarilla, La Graciosa)
Cerca de la playa de La Francesa y a 6,2 kilómetros desde Caleta de Sebo, está la playa La Cocina, conocida también como playa de Montaña Amarilla. Esta cala es de tranquilas aguas que permiten darse un baño de forma relajada.
La playa de La Cocina está junto al antiguo volcán de Montaña Amarilla y sus colores ocres contrastan con los tonos turquesas y verdes esmeraldas del mar. Es uno de los lugares más especiales de la costa de La Graciosa. Para llegar hasta la playa de La Cocina lo mejor es hacerlo en bicicleta o en jeep safari, aunque también se puede ir a pie.
Playa La Francesa (La Graciosa)
Con una fina arena blanca que contrasta con el azul turquesa del mar, tiene forma de herradura orientada hacia el sur, por lo que el mar casi siempre está en calma. Desde ahí hay unas impresionantes vistas de El Río, el brazo de mar que separa La Graciosa y Lanzarote y el imponente Risco de Famara, que domina la costa noroeste de Lanzarote.
Tras caminar menos de una hora por un camino de tierra que bordea la costa, se accede a esta playa salvaje. Dividida en dos por una zona de rocas, con la marea alta la bahía se llena de agua y forma una auténtica laguna de aguas tranquilas. La playa La Francesa cuenta, además, con zona de fondeo para embarcaciones, lo que permite pasar el día en un barco propio atracado en una isla apartada del mundo.
Playa de Las Conchas (La Graciosa)
Ubicada en el noroeste de La Graciosa, la playa de Las Conchas es una de las más bonitas de la isla. Con vistas privilegiadas al islote de Montaña Clara y Montaña Bermeja, es de arena rubia y aguas turquesas.
Suele haber oleaje y corrientes durante casi todo el año, por lo que el baño en muchos días no es recomendable. Sin embargo, conocer ese lugar y experimentar la sensación que se siente una vez estás allí, no tiene precio.
Alrededor de seis kilómetros separan Caleta del Sebo y Las Conchas, por lo que se sugiere realizar el camino en bicicleta o en uno de los jeep safari de La Graciosa.
Playa Lambra (La Graciosa)
Siguiendo la ruta norte, pero en dirección al noreste, y a 7,4 kilómetros de Caleta del Sebo está Playa Lambra, cerca de Pedro Barba, el otro núcleo de La Graciosa, con una veintena de casas que son habitadas sobre todo en verano.
Playa Lambra es de aguas cristalinas y está rodeada por dunas de arena blanca y rocas volcánicas, lo que origina un bonito contraste de texturas y colores. Es un lugar salvaje y poco frecuentado, naturaleza en estado puro, por lo que es ideal para olvidarse del mundo y desconectar. Expuesta a los vientos del norte, es recomendable extremar las precauciones durante el baño debido a las corrientes.
Al igual que en el caso de las playas de La Cocina y Las Conchas, se preferible ir en bicicleta o en jeep safari.
