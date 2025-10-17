Las espectaculares playas de arena blanca en Lanzarote y La Graciosa

La playa de La Cocina está junto al antiguo volcán de Montaña Amarilla y sus colores ocres contrastan con los tonos turquesas y verdes esmeraldas del mar. Es uno de los lugares más especiales de la costa de La Graciosa. Para llegar hasta la playa de La Cocina lo mejor es hacerlo en bicicleta o en jeep safari, aunque también se puede ir a pie.