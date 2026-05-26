Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados

Hace 10 años que el alga invasora Rugulopteryx okamurae llegó a las aguas andaluzas. Un estudio elaborado por los invesitgadores andaluces Rubén Vázquez y Salvador Román publicado el pasado año exponía que llegó muy probablemente por "una liberación ilegal de aguas de lastre de barcos comerciales". Lo cierto es que diez años después, esta especie es "incontrolable" y "no es erradicable", según estos expertos. De hecho, un documento de la Junta de Andalucía apunta que en 2026 habrá en las playas andaluzas 49.000 toneladas de este alga y 64.000 si se da el peor de los escenarios. El valor central apunta a 56.500 toneladas en 2026.

Adriana Fernández

Cádiz será la provincia que mayor número de algas recibirá a lo largo de este año. El documento recoge una estimación por cada provincia, pero en este caso separa al Campo de Gibraltar y Barbate de la Bahía de Cádiz y la zona Noroeste. Las dos primeras zonas cuentan con una estimación de 15.000 a 20.000 toneladas este año. La estimación es la misma para Conil, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y el Puerto de Santa María. En esta segunda zona, la intensidad será alta, pero menor que en el Estrecho.

Playas de Cádiz. / Istock / jose luis vega

La segunda provincia más afectada será Málaga. La Costa del Sol estima la llegada de entre 8.000 y 12.000 toneladas de esta especie invasora. Los municipios que se verán afectados serán Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox y Nerja. El documento espera episodios importantes pero menos constantes.

Playas de Málaga. / Istock

El resto de costas esperan menos afectación

Esta alga se reproduce entre los 10 y 30 grados, pero eso no significa que no pueda soportar, de manera puntual, temperaturas más bajas. "Actualmente, según los estudios realizados, se puede encontrar en zonas con unas condiciones ambientales y oceanográficas tan diferentes como Bilbao y Sicilia", explicaban Vázquez y Román. Esto, en parte, podría explicar que la provincia menos afectada fuera Huelva. Allí, la estimación apunta a una proliferación de entre 1.000 y 3.000 toneladas este 2026. "Episodios aún limitados", señala la Junta de Andalucía.

Algas invasoras Rugulopteryx okamurae. / Istock

Tampoco prolifera en exceso en las otras dos provincias andaluzas con acceso al mar. Sobre Granada, el informe advierte que tiene una "costa más corta" y la afección será "moderada", entre 3.000 y 5.000 toneladas al año. Los municipios afectados serán, principalmente, Almuñécar, Salobreña, Motril, Gualchos-Castell de Ferro, Polopos, Sorvilán, Rubite y Albuñol.

Cabo de Gata, Almería / Istock / Eusebio Torres

Las playas de Almería esperan una afección "más puntual". "Adra, Balanegra, El Ejido, Roquetas de Mar, Enix, Almería y Níjar serán los municipios afectados principalmente, aunque la afección será menor. Entre 2.000 y 4.000 toneladas de este alga al año.