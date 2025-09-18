Esta es la playa virgen de la Región de Murcia donde te puedes bañar como los antiguos romanos
Se trata de un precioso enclave casi virgen en la costa murciana.
En la Región de Murcia encontramos reliquias del pasado, como el Teatro Romano de Cartagena o el Castillo de Lorca, que son tesoros de la historia antigua del territorio. Pero también el litoral atesora lugares que tienen la huella que han ido dejando las civilizaciones a lo largo de los años.
En toda la costa murciana hay distintas marcas y vestigios del pasado que permiten a sus habitantes y a los turistas que vienen de visita imaginar y rememorar épocas antigua: desde el esplendor del imperio romano hasta la civilización islámica o los inicios del siglo XX.
El paso de todas estas poblacioens ha dejado marcas indelebles en la personalidad y la cultura de la Región de Murcia que a día de hoy se pueden rastrear en cualquiera de los entornos donde todavía quedan vestigios de la presencia de estos antiguos pobladores. La visita a estos ecos del pasado es como un viaje en el tiempo que nos conecta con el pasado a través de la belleza de los paisajes y las ruinas como los que podemos encontrar en algunos puntos de la costa murciana.
Uno de estos emblemáticos espacios se encuentra en el municipio de Águilas: en la Playa Amarilla frente a la isla del Fraile: una joya escondida en la costa aguileña, conocida por su arena dorada y su nombre caracerístico.
Se trata de un rincón muy tranquilo y poco visitado que permite a quienes lo visitan disfrutar de un paisaje muy alejado del bullicio turístico de otros puntos de la costa que reciben mucho más volumen de veraneantes durante los meses de buent tiempo.
Bañarse como un antiguo romano
Uno de los grandes atractivos de esta playa, además de sus aguas cristalinas y su arena dorada, es su conexión con el imperio romano: frente a la Playa Amarilla se alza la escarpada isla del Fraile, un enclave que rebosa riqueza histórica y patriomonial y que ha sido objeto de diversas excavaciones que han revelado la importancia que tuvo para diversas civilizaciones.
Los restos más antiguos docuementados datan del siglo I a.C., aunque no llegó hasta su máximo esplendor entre los siglos IV y V d.C. durante el Imperio Romano. Durante este periodo de tiempo , la isla fue un centro vital para la explotación de recursos marinos, destacándose la producción de garum, una salsa de pescado muy apreciada en la antigüedad. Las excavaciones han revelado piletas utilizadas para la producción de esta salsa, así como ánforas y cerámicas que indican una activa industria local y conexiones comerciales con el Mediterráneo y el Norte de África.
Posteriormente, entre los siglos XII y XIII, la isla albergó una necrópolis islámica, aportando datos inéditos sobre la ocupación islámica del litoral murciano. En la última fase histórica de la isla, a finales del siglo XIX y principios del XX, se instaló en la isla un espía británico.
Llegar a este enclave es relativamente sencillo: tan solo hay que tomar la carretera de Calabardina y acceder a través de la urbanización 'El Fraile Resort' en caso de ir en coche o a pie desde la playa del Hornillo.
