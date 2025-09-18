Esta es la playa virgen de la Región de Murcia donde te puedes bañar como los antiguos romanos

El paso de todas estas poblacioens ha dejado marcas indelebles en la personalidad y la cultura de la Región de Murcia que a día de hoy se pueden rastrear en cualquiera de los entornos donde todavía quedan vestigios de la presencia de estos antiguos pobladores. La visita a estos ecos del pasado es como un viaje en el tiempo que nos conecta con el pasado a través de la belleza de los paisajes y las ruinas como los que podemos encontrar en algunos puntos de la costa murciana.