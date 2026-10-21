La playa donde se rodó la escena más emblemática de 'La bola negra': una costa salvaje de 200 metros rodeada de acantilados de millones de años

El 21 de mayo de 2026, 'La bola negra' se estrenó en la sección oficial del Festival de Cannes, y Javier Calvo y Javier Ambrossi salieron de allí con el premio a la mejor dirección. La película, escrita junto a Alberto Conejero a partir de una novela inacabada de Federico García Lorca, sigue a tres hombres en 1932, 1937 y 2017. Llegó a los cines españoles el 25 de septiembre y en su primer fin de semana recaudó más de 4,7 millones de euros, el noveno mejor estreno de una película española de la historia, según Hipertextual.

Aquí se rodó una de las escenas más icónicas de La Bola Negra. / Istock / Luis Miguel Martin Presno

Buena parte del relato de 1937 transcurre en el frente norte, y para rodarlo el equipo viajó a Cantabria. Una de sus secuencias más recordadas, la de los soldados sorprendidos por los fuegos artificiales que se bañan y cantan de cara al mar, se filmó en una playa pequeña de Piélagos, rodeada de acantilados y de islotes de roca. Es la playa de La Arnía.

Adriana Fernández

Una novela de cuatro páginas

El punto de partida es mínimo. Lorca dejó de 'La bola negra' apenas un fragmento de cuatro páginas, y el título alude a la votación con bolas negras con la que un club social de Granada rechaza la entrada de un joven homosexual. Los Javis lo combinaron con 'La piedra oscura', la obra teatral de Alberto Conejero, y con su propia investigación histórica para construir tres historias conectadas.

El reparto lo encabezan Guitarricadelafuente, que debuta como actor, Carlos González, Miguel Bernardeau y Milo Quifes, junto a Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. En Estados Unidos, Netflix compró los derechos y la estrenará en cines el 6 de noviembre, antes de incorporarla a su plataforma el 4 de diciembre, y en Francia llegará a las salas el 16 de diciembre.

Un rodaje que viajó al norte

Cantabria aparece en varios momentos de la película. Además de La Arnía, el equipo rodó en Lafuente, una aldea de apenas una quincena de vecinos en el valle del Nansa, en Valdáliga y Herrerías, en el Parque Natural de Oyambre, en la estación de Tanos y en el campus de la Universidad Pontificia de Comillas, y usó el Seminario Mayor para recrear un hospital de campaña.

También rodaron en Lafuente, una pequeña aldea de Cantabria. / Wikicommons

La conexión cántabra tiene una raíz real. La producción vincula su historia con la de Rafael Rodríguez Rapún, el último amor de Lorca, que murió en agosto de 1937 en el frente norte, cerca de Bárcena de Pie de Concha, por las heridas de un bombardeo. Fue un año después del asesinato del poeta.

Una cala entre rocas de 90 millones de años

La Arnía es una playa pequeña, de arena dorada, entre Liencres y Soto de la Marina. Su longitud varía según la fuente y la marea: Turespaña le da 150 metros de largo y 50 de ancho, y otras guías la sitúan en torno a los 220 metros.

Playa en La Arnía, Cantabria. / Istock

Lo que la hace reconocible son las rocas. Los estratos que la rodean tienen más de 90 millones de años, se formaron en el Cretácico y con el tiempo se plegaron y se levantaron. Frente a la orilla asoman los urros, bloques de roca que salen del mar como columnas y que el oleaje y el viento han ido esculpiendo. A la izquierda, una gran losa plana la protege del viento y del oleaje.

Con la marea baja, el mar se retira y deja al descubierto una plataforma de abrasión que une la arena con las rocas cercanas y forma pozas poco profundas. Es el mejor momento para recorrerla a pie y asomarse a los urros desde cerca.

Costa Quebrada, geoparque de la UNESCO

La Arnía forma parte del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, y desde 2025 está dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada. El geoparque ocupa 345 kilómetros cuadrados, 270 de tierra y 75 de mar, y se reparte entre ocho municipios: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Camargo.

La Costa Quebrada es un paisaje Geoparque de la Unesco. / Istock

Su historia geológica abarca más de 240 millones de años de cambios en el nivel del mar, movimientos de placas tectónicas y erosión. Además de La Arnía, incluye las dunas de Liencres y del Puntal, las cuevas de El Pendo y Peñajorao, el pozo Tremeo, la isla de Mouro y el tramo final del río Pas.

Las dunas de Liencres, al lado

A poca distancia de La Arnía, en la margen izquierda de la desembocadura del Pas, están las dunas que dan nombre al parque natural, que ocupa 1.753 hectáreas entre Miengo, Piélagos y Santa Cruz de Bezana. Los pinos marítimos que las rodean se plantaron a mediados del siglo XX para fijar la arena, y el estuario sirve de parada migratoria a aves como el chorlitejo grande y el zarapito trinador. En las charcas del parque viven el sapo partero y tres especies de tritones.

Dunas de Liencres / Istock

Incluso en verano, La Arnía conserva cierta calma, y su agua es algo más templada que la media del Cantábrico. Los bañistas se concentran los días de mar en calma y pleamares bajas.

Cómo llegar

Se baja a pie desde un aparcamiento junto al bar-restaurante El Cazurro, entre Liencres y Soto de la Marina, por un camino corto pero empinado que no es apto para personas con movilidad reducida ni para carritos. La carretera más cercana es la CA-231.

No tiene duchas, aseos ni socorrista, y Turespaña la describe como una playa ventosa y con oleaje moderado. Lo más prudente es ir con marea baja, con el mar en calma, y llevar calzado que agarre para caminar por la plataforma rocosa. Y una curiosidad más si se visita el lugar: Rafael Rodríguez Rapún está enterrado en el cementerio de Ciriego, en Santander, y es una visita que está más que justificada si se ha visto la película.