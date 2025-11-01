Esta es la playa de la Región de Murcia donde se pueden ver auroras boreales

Las auroras boreales se han podido ver durante la madrugada del 11 de octubre en distintos puntos de la Región de Murcia.

Una bonita localidad de Murcia donde podrían verse auroras boreales.
El deslumbrante fenómeno natural de las auroras boreales (asociado normalmente a las regiones del norte del Planeta) ha sorprendido esta semana a los habitantes de la Región de Murcia al hacerse visibles desde distintos puntos del territorio.

Este extraordinario espectáculo de luces se produce debido a que las particulas cargadas del Sol interactúan con la atmósfera terrestre, dando lugar al característico despliegue de colores que normalmente solo se pueden ver en las latitutes más altas.

Estos días, debido a un incremento de la actividad solar, estos eventos han llegado hasta España y en concreto hasta la Región de Murcia, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y rosadas.

El momento de mayor actividad has sido esta madrugada del 11 de octubre, cuando muchos ciudadadanos de la Región pudieron ser testigos de este festín de auroras boreales: desde el Noroeste de la Región hasta localidades como Corvera o la pedanía de Archivel.

¿Auroras boreales en Murcia? Por qué no...

Varios aficionados a la fotografía y a la observación astronómica han salido esta noche a registrar las impresionantes imágenes, compartiéndolas con sus vecinos en redes sociales.

Un usuario en X (antiguo Twitter) también ha destacado que las auroras boreales fueron visibles desde la playa de Águilas: un enclave que por unas horas se convirtió en un mirador natural para disfrutar del espectáculo de luces.

Este no es el único evento curioso que se ha registrado en las playas de Águilas: esta zona de la costa murciana también suele ser testigo de la aparición de fitoplacton bioluminiscente. Un fenómeno que ha dejado impresionantes imágenes de esta ribera.

