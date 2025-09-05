Esta es la playa de la Región de Murcia elegida la 'segunda mejor del mundo' por un prestigioso medio británico

Además del reconocimiento de las playas de Calblanque, The Telegraph también incluyó otras playas españolas en su ranking. La Playa de la Concha en San Sebastián fue destacada por su ambiente único, mientras que Cala Tuent en Mallorca fue reconocida en la categoría de "joyas escondidas". Estos reconocimientos reflejan la diversidad y la riqueza natural de las costas españolas, que ofrecen una amplia gama de opciones para los turistas.