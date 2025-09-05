Esta es la playa de la Región de Murcia elegida la 'segunda mejor del mundo' por un prestigioso medio británico
Ocupó un puesto en el ranking de The Telegraph el pasado año.
Cada persona tiene una idea distinta de lo que hace especial a una playa, y esa visión está marcada por sus propias experiencias, intereses y emociones. Por eso, hablar de “la mejor playa” siempre será, en gran medida, una cuestión subjetiva más que una verdad universal.
Aun así, hay aspectos concretos y medibles que suelen utilizarse para valorar la calidad de una playa. Entre ellos se encuentran la belleza natural del entorno, la limpieza y transparencia del agua, la facilidad de acceso, la biodiversidad marina o el compromiso con la protección del medio ambiente.
El pasado año 2024, el medio británico The Telegraph aplicó estos criterios para elaborar un ranking que destaca las costas más impresionantes del planeta.
La selección que plantéan los ingleses combina todos esos factores para reflejar en un ranking fnal no solo la estética y el estado, sino la capacidad de cada playa de ofrecer una experiencia inolvidable a quienes la visitan.
Una playa de Cartagena, la segunda mejor del mundo según The Telegraph
En el ranking, The Telegraph situó la playa de Nihiwaty Beach en Indonesia en el primer puesto de las mejores playas del mundo para disfrutar de "la vida salva". Esta playa se distingue por sus aguas cristalinas, el entorno natural pristino y la riqueza de su vida marina.
Pero la sorpresa de verdad llegó con la inclusión de una playa española en el segundo puesto de la lista: las playas de Calblanque, situadas en la Región de Murcia. Un reconocimiento muy notable para un entorno que no suele ser tan conocido internacionalmente como otros destinos de playa nacionales.
Situadas dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, las playas de Calblanque son una de las zonas costeras más vírgenes y mejor conservadas del Mediterráneo.
El parque ofrece a los visitantes una serie de playas como Playa Larga, Playa de Las Cañas y Playa del Negrete a quienes quieran pasar un día en contacto con la naturaleza.
Además del reconocimiento de las playas de Calblanque, The Telegraph también incluyó otras playas españolas en su ranking. La Playa de la Concha en San Sebastián fue destacada por su ambiente único, mientras que Cala Tuent en Mallorca fue reconocida en la categoría de "joyas escondidas". Estos reconocimientos reflejan la diversidad y la riqueza natural de las costas españolas, que ofrecen una amplia gama de opciones para los turistas.
