Agua de un imponente turquesa y arena blanca como la harina: la única playa de España que está en el top mundial

Europa guarda auténticos tesoros naturales en sus costas, no hay que irse a las Maldivas o a las Seychelles, tampoco a Bali si lo que buscas es una playa bonita y tranquila; solo tienes que buscar bien. En España hay paisajes paradisíacos que no tienen nada que envidiar a los de fuera, y así lo confirma el listado anual "The World´s 50 Best Beaches".