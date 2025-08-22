La preciosa playa del norte de España que es poco conocida y que no tiene turistas: una joya a 100 metros del mar y rodeada de increíbles accidentes naturales

Esta gruta empieza en un nivel de tierra elevado y continúa hasta el litoral, al nivel del mar; su longitud es de 230 metros aproximadamente. No es muy alta, por lo que en gran parte del recorrido tendrás que ir prácticamente en cuclillas. Cuando más agachado te tocará ir será al principio, además de ir a oscuras (¡no olvides la linterna!) Poco a poco ya erguido se empieza a apreciar la luz que entra por la boca. Es de origen kárstico y está repleta de estalactitas, estalagmitas y formaciones como columnas.