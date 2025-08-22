La preciosa playa del norte de España que es poco conocida y que no tiene turistas: una joya a 100 metros del mar y rodeada de increíbles accidentes naturales
El entorno de este enclave, desconocido para muchos, te dejará con la boca abierta.
Playas sorprendentes y peculiares recorren nuestras costas, pero seguro que no habías visto nunca una playa... a 100 metros del mar. Cuanto más desconocidos estos singulares rincones, mejor, pero algunos son tan especiales que es casi un delito no mencionarlos. Allá por el norte de España se encuentra una de las playas más curiosas del territorio, ya que no está en la costa como tal.
Hablamos de la Playa de Cobijeru, está ubicada en el concejo de Llanes, Asturias. No es la única con sus características, una parecida (y muchísimo más conocida) está a 25 kilómetros de ella: la famosa Playa de Gulpiyuri. Nuestra protagonista no solo tiene de bonita la arena o el agua, sino que está rodeada por auténticas joyas y formaciones rocosas dignas de ver.
Esta playa está comunicada con el mar a través de un conducto subterráneo por el que entra el agua procedente del Cantábrico. Forma parte del Monumento Natural Complejo de Cobijeru, incluido en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. No es especialmente grande, pues tiene una anchura de 30 metros y 50 de longitud. Está rodeada por un bosque de acacias en el que además, desemboca un arroyo.
¿Cómo llegar a la Playa de Cobijeru?
El acceso no es complicado y es a pie. No hay aparcamiento, por lo que tendrás que dejar el coche en la localidad de Buelna y, desde ahí, caminar unos 15 minutos. El camino te llevará por un bonito entorno natural. Antes de llegar a la playa hay una bifurcación: por un lado, hacia esta y por otro hacia la cueva con su mismo nombre (de la que hablaremos a continuación).
Cueva de Cobijeru
Esta gruta empieza en un nivel de tierra elevado y continúa hasta el litoral, al nivel del mar; su longitud es de 230 metros aproximadamente. No es muy alta, por lo que en gran parte del recorrido tendrás que ir prácticamente en cuclillas. Cuando más agachado te tocará ir será al principio, además de ir a oscuras (¡no olvides la linterna!) Poco a poco ya erguido se empieza a apreciar la luz que entra por la boca. Es de origen kárstico y está repleta de estalactitas, estalagmitas y formaciones como columnas.
Si tienes la intención de explorar esta cueva, debes tener algunas precauciones. La más básica es llevar linterna, ya que en gran parte de la cavidad no hay luz. Otra muy importante es asegurarse de entrar cuando hay marea baja, un golpe del mar te puede arrastrar con unas terribles consecuencias. También es imprescindible llevar un calzado adecuado y recorrer la cueva con cuidado de no resbalarse.
Algo que no muchos sabrán es que esta cueva fue usada por los habitantes de Buelna durante la Guerra Civil, para protegerse de los bombardeos que barrían la costa desde Galicia hasta Cantabria.
Los bufones de Cobijeru
No muy lejos de la playa de Cobijeru se pueden conocer otros accidentes naturales impresionantes, es el caso de los bufones. Son unas cavidades kársticas a través de las cuales se cuela el agua cuando el mar está agitado, y sale propulsada hacia arriba en forma de chorro. Los bufones de Cobijeru pertenecen al Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias y tres de ellos son Monumento Natural: el de Arenillas (cerca del pueblo Puertas de Vidiago), el próximo a Castro de Santiuste y el de Llames de Pría (y el más famoso).
Las mejores épocas para visitarlos, y en las que más se aprecia su espectacularidad, son el otoño y el invierno. Al haber más temporales en estas estaciones, el mar está más revuelto y, por ende, los chorros de agua salen con mucha más fuerza. Es importante mantener una distancia prudencial.
