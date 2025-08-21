La playa más mística del País Vasco está junto a un pueblo precioso y cuenta la leyenda de dos amantes petrificados

No es una playa urbana ni ruidosa, sino un rincón donde el sonido del viento y las olas domina la escena. El fácil acceso y la presencia de un amplio aparcamiento han facilitado la alta ocupación de la playa durante los meses en los que el tiempo es más agradable, pero esta circunstancia no ha restado un ápice del gran encanto y la espectacularidad de este arenal, conservando una esencia que cuenta con buenos tintes de lugar secreto y casi remoto.