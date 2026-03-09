Ni Cádiz ni Málaga: la playa más larga de España linda con Doñana y está a una hora de Sevilla

La playa más larga de España no está en Valencia, Fuerteventura, Málaga o Cádiz, sino junto a uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Se trata de la playa de Doñana, un enorme litoral de casi 30 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas que se encuentra a apenas una hora de Sevilla.