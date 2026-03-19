La playa más larga de España mide 28 kilómetros y está dentro de un Parque Nacional declarado Patrimonio de la Humanidad: fue inspiración para Goya y es un lugar donde pasear sin ver carreteras ni edificaciones

Mucho antes de ser declarado Parque Nacional, Doñana era un coto de caza propiedad del duque de Medina Sidonia, José María Álvarez de Toledo. Allá por 1797, Francisco de Goya acudió a una cacería junto a otros personajes ilustres, invitado por su íntima amiga y modelo la duquesa de Alba, viuda del recientemente fallecido duque de Medina Sidonia. Es sabido que, durante esos días, Goya pintó su famoso cuadro “La Duquesa de Alba de negro”, además de la colección de bocetos agrupados en el llamado “Cuaderno pequeño de Sanlúcar”. Pero son otros dos los cuadros de gran importancia los que se cree que Goya pintó durante su estada en el coto; aunque no está del todo claro en qué año fueron pintados, ni quién es el objeto retratado, una de las grandes teorías es que Goya pintó sus obras “La maja vestida” y “La maja desnuda” durante su verano en el Coto de Doñana, siendo la Duquesa de Alba la protagonista de ambos. Quizás no lleguemos a saber nunca la verdad sobre esta gran incógnita del mundo del arte, lo único que podemos hacer es conjeturar, pero mientras tanto podremos seguir disfrutando de las obras maestras que Goya dejó para la posteridad.