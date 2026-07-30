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La playa de interior con Bandera Azul que está a solo una hora de Madrid: arena dorada, aguas cristalinas y actividades acuáticas perfectas para escapar del calor

Madrid no tiene vistas al mar, pero sí una de las mejores playas de interior de España.

La playa de interior con Bandera Azul que está a solo una hora de Madrid

La playa de interior con Bandera Azul que está a solo una hora de Madrid / Istock

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Noelia Santos

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Madrid no está bañada por el Mediterráneo, ni tiene vistas al mar, pero eso no le impide ser una ciudad con playa y, además, de las mejores de España, que para eso fue una de las primeras playas de interior en ser reconocida con una Bandera Azul, por detrás de la playa de Orellana, escondida en un lugar remoto del interior de Badajoz. 

Una playa rodeada de pinares en Madrid.

Una playa rodeada de pinares en Madrid. / Istock

Se trata de la Playa de la Virgen de la Nueva, probablemente el lugar más sorprendente de la Comunidad de Madrid en verano. Es un rincón que ofrece una experiencia muy similar a la de una playa tradicional, con arena, aguas tranquilas para el baño, pinares, deportes náuticos y hasta chiringuitos. Con la diferencia de que, en lugar de un horizonte a mar abierto, el paisaje aquí está dominado por los pinares y montes de la Sierra Oeste de Madrid, lo que le da un paisaje muy diferente al de una playa costera.

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Martín Álvarez

Dónde está la playa de Madrid

Es una playa situada a la orilla del Embalse de San Juan, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, a unos 70 kilómetros de la capital; o lo que es lo mismo, a una distancia de aproximadamente una hora en coche. Eso hace que sea un lugar de lo más concurrido durante los tórridos meses de verano que se viven en la comunidad. 

Una playa a unos 70 kilómetros de Madrid.

Una playa a unos 70 kilómetros de Madrid. / Istock

Eso, y que resulta que es la única playa de la Comunidad de Madrid con Bandera Azul. Para quien no lo sepa, decir que se trata de un distintivo que reconoce la excelente calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad y la gestión ambiental. Y lo mejor de todo es que desde que recibió la Bandera Azul en 2018, no la ha perdido nunca, revalidando año tras año el reconocimiento. 

El Embalse de San Juan (conocido popularmente también como el pantano de San Juan) es uno de los pocos embalses de España donde están permitidos tanto el baño. Y no solo: resulta que este embalse es también un paraíso para los aficionados a los deportes acuáticos: en este embalse se puede, además de nadar, practicar vela, paddle surf, kayak, esquí acuático o wakeboard.

Todo el embalse suma 14 kilómetros de orillas, con múltiples playas y calas.

Todo el embalse suma 14 kilómetros de orillas, con múltiples playas y calas. / Istock

Una playa real, nada de artificial

Para disgusto de los ‘haters’, hay que decir que la playa de Madrid no es una playa artificial, sino que se trata de una orilla natural del embalse que está acondicionada para el baño. Cuenta con unos 500 metros de arenal principal, pero no es el único: todo el embalse suma alrededor de 14 kilómetros de orillas, entre grandes playas y otras calas, que son aptas para el baño. 

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Ahora bien, no es una playa que pueda sustituir la magia de un baño en alta mar, con oleaje, brisa marina y el aroma a sal que lo impregna todo, pero es el sustituto perfecto para hacer una escapada un día de verano a solo una hora de Madrid. No es de extrañar que sea uno de los planes favoritos de los madrileños cuando aprieta el calor. 

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