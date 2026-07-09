La playa gallega con piscinas naturales que hace «hablar» al Atlántico: un fenómeno geológico único

Entra el verano en Galicia y lo hace con los termómetros por las nubes. Se multiplican los planes al aire libre, las escapadas a refugios climáticos y, como no puede ser de otra forma en nuestra comunidad, los días de playa.

Adriana Fernández

El Atlántico no solo nos da la oportunidad de refrescarnos, en muchos arenales gallegos también despliega auténticos espectáculos para los sentidos. Playas sacadas del Caribe, acantilados de vértigo y formaciones naturales sacadas de mundos fantásticos son algunos de estos espectáculos a los que ni el visitante ni el autóctono terminan nunca de acostumbrarse.

Porto de Porto do Son. Galiza P17 / Istock / wikimedia Commons/ Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Entre todos ellos, en el municipio coruñés de Porto do Son, encontramos un fenómeno excepcional en toda Europa, una playa que habla: la Praia das Furnas.

Un fenómeno geológico único

Situada en la península de O Barbanza, uno de los puntos más cotizados para quienes veranean en Galicia, esta playa ofrece una estampa impactante con un toque único.

LouroBarbanza / wikimedia Commons/Xosé Calvo (Usuario:Xosé), Public domain, via Wikimedia Commons

A lo largo su extensión, la arena blanca y fina se ve interrumpida aquí y allá con formaciones rocosas moldeadas por la acción del viento y el mar durante milenios. Estas rocas forman canales, cuevas y pozas que se dejan ver cuando baja la marea. Estas cavidades o 'furnas', son las que dan el nombre a la playa y las que producen un espectáculo sonoro y geológico poco común.

Porto do Son, Galicia / wikimedia Commons/Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

El viento del Atlántico recorre las rocas de pizarra haciendo surgir de ellas un susurro grave y telúrico que nos hace pensar en el océano hablándonos directamente, una experiencia en la que vemos y escuchamos al mar.

Pero este sonido no es la única particularidad de las playas. Mientras el Atlántico golpea las rocas, en As Furnas podemos encontrar piscinas naturales entre los salientes, remansos de agua color turquesa que nos ofrecen un baño tranquilo incluso en los días donde el mar está más bravo.

Una playa de película rodeada de historia

El atractivo de esta playa no ha pasado desapercibido. As Furnas se ha convertido en un referente del audiovisual gallego. En esta playa, el escritor y marinero Ramón Sampedro tuvo la caída que le provocó la tetraplejía que más tarde inspiro la película 'Mar Adentro' de Alejandro Amenábar, como no podía ser de otra forma, este arenal se convirtió en el escenario de varios momentos del film. Por otra parte, esta playa también aparece como telón de fondo en la popular serie sobre el narcotráfico gallego, 'Fariña'.

Praia das Furnas. Porto do Son, Galicia / wikimedia Commons/Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Además, si visitas la zona no puedes dejar pasar alguno de sus enclaves históricos. Cerca del arenal encontrarás el Castro de Baroña, un asentamiento de la Edad de Hierro que se mantiene impasible sobre el mar después de más de 4.000 años; o el monasterio de San Xusto de Toxosoutos, una joya del románico oculta entre la vegetación desbordada de Galicia.

Castro de Baroña. Porto do Son en Galicia / wikimedia Commons/Les ruines du Castro de Baroña

Como lugar turístico, Porto do Son te ofrece una gran cantidad de alojamientos y restaurantes en los que disfrutar de la costa gallega. Pero la Praia das Furnas te ofrecerá un retiro pacífico donde desconectar y dejarse envolver en una conversación con el Atlántico.

Fuente: Faro de Vigo