Parece Madeira, pero está en Galicia: la increíble playa de arena blanca donde puedes ver el fin del mundo

El sendero de Muxía bordea un pequeño arenal que llama la atención por las sensaciones que transmite. En un rincón del mundo donde la naturaleza parece desbocarse y el mar se subleva contra las rocas, la playa de Lourido es un oasis de calma en el que descolgar la mochila de la espalda, descalzarse y perderse ante la vista del océano.