La playa española donde puedes pisar huellas de dinosaurios de 150 millones de años: están a la vista, junto al agua, en plena costa

Bien es sabido que el territorio español está lleno de playas de ambiente paradisíaco, con grandes extensiones de fina arena dorada bañadas por las aguas turquesas del Atlántico y el Mediterráneo. Si bien podría parecer que todas las playas de España son muy parecidas las unas a las otras, la verdad es que cada una tiene su propia personalidad, ya sea por su proximidad a la ciudad, estar rodeada de acantilados, o la presencia de vestigios arqueológicos de gran importancia.

En Asturias se extiende una de las mejores playas de España / Istock / LUNAMARINA

Dentro de este último grupo, la playa de la Griega es conocida por las huellas de dinosaurio que guarda en uno de sus extremos. Situada en el concejo asturiano de Colunga, es una de las playas más bonitas que podemos encontrar a lo largo del litoral asturiano, cubierta de arena dorada y con un ambiente de lo más relajado ideal para pasar un día de verano. Una de las mejores maneras de visitar la playa es en familia, pues las huellas de dinosaurio proponen una estupenda oportunidad de aprendizaje para los más pequeños de la casa.

Adriana Fernández

El Jurassic Park asturiano

En la localidad de Colunga, a menos de 50 kilómetros al este de la ciudad de Gijón, la playa de la Griega es uno de esos enclaves naturales que nos transportan directamente a otro mundo. Si la observamos desde el aire, la playa adopta una curiosa forma parecida a la cola de una ballena, la cual se extiende junto a la desembocadura del río Liberdón, que conecta la playa con el concejo de Colunga.

La playa de La Griega / Robot8A

De fina arena dorada y bañada por las aguas bravas del Cantábrico, cuyas olas ofrecen la oportunidad perfecta para practicar surf, la playa supera los 800 metros de longitud, lo que supone el espacio suficiente para poder echarse a tomar el Sol y relajarse con el sonido de las olas sin la necesidad de tener la toalla del vecino a medio metro. De carácter natural – aunque cuenta con servicios de hostelería, duchas y aseos –, la está rodeada de rocas de caliza blanca, cuevas marinas y muchas otras playas de las que disfrutar, todas ellas con los Picos de Europa como telón de fondo.

Pero el elemento que convierte la playa de La Griega en un lugar especial son las huellas de dinosaurios saurópodos y terópodos que hay en el extremo este del arenal, las cuales datan del Jurásico Superior. Llamadas también icnitas, las huellas están perfectamente señalizadas y son fácilmente observables. En cuanto a las huellas de los saurópodos, en el conjunto hay algunas que alcanzan los 1,25 metros de diámetro, las cuales suponen las icnitas más grandes descubiertas en todo el mundo.

Tierra de dinosaurios

El sector comprendido entre las localidades de Gijón y Robadesella es ampliamente conocido como la “Costa de los Dinosaurios” debido a la gran abundancia de huellas y restos óseos de dinosaurios y otros reptiles del Jurásico que se han hallado a lo largo del litoral. A lo largo de los 65 kilómetros de costa del sector, son varios los yacimientos de icnitas que se pueden observar, los cuales demuestran la gran presencia que tuvieron hace millones de años los dinosaurios en esta zona del norte de la península.

Además de las huellas que podemos observar en la playa de La Griega, en la Costa de los Dinosaurios se encuentran otros ocho yacimientos de icnitas de dinosaurios. Algunas de las que mejor se pueden observar son las que están en los Acantilados de Llastres, el Puerto y el Faro de Tazones, o los Acantilados de Tereñes, todas ellas incrustadas en la roca desde hace millones de años y allí seguirán durante muchos más milenios.

Muchos de los hallazgos hechos en la región, así como réplicas de animales de la época, se pueden visitar en el Museo del Jurásico, uno de los más visitados de toda Asturias. Con 8.000 ejemplares de fósiles procedentes del jurásico asturiano, el museo supone la mejor manera de poner punto y final a una aventura al pasado más salvaje y prehistórico de la región.