La playa escondida en uno de los parques naturales más infravalorados de España: escondida entre rocas, sus dunas de arena dorada son perfectas para disfrutar del verano

De los más de 120 parques naturales que hay catalogados en el territorio español, uno de los más desconocidos e infravalorados por los viajeros, tanto nacionales como internacionales, es el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila, a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Cartagena. El enclave se caracteriza por la gran diversidad de ambientes que conviven en él, mezclando pinares de pino carrasco, ramblas, arenales, matorrales, dunas, paleodunas y acantilados, así como las Salinas del Rasall, un humedal incluido dentro de la Zona de Especial Protección de las Aves del Mar Menor.

Las playas del Parque Regional de Calblanque son unas grandes desconocidas / Istock / Pablo Jiménez Pérez

Además de estos espacios tan especiales, el parque cuenta con un gran número de playas y calas, que en la época estival atraen a centenares de veraneantes. Una de estas playas, quizás la más bonita de todas, es la misma playa de Calblanque, que se extiende al lado de las Salinas del Rasall y la gran Duna Fósil. Aquí, los visitantes viven una de las mejores experiencias que se pueden vivir en las playas de la Región de Murcia.

Adriana Fernández

La mejor playa de la Costa Cálida

Situada a media hora de Cartagena y una hora de Murcia ciudad, la playa de Calblanque se encuentra a escasos kilómetros al sur de la Manga del Mar Menor. Rodeada de pequeñas localidades costeras, urbanizaciones y campings, la extensión de la playa alcanza los 300 metros de longitud, los cuales permiten que las toallas y parasoles no se amontonen los unos encima de los otros. Cuenta con la ventaja de que, como toda la Costa Cálida en general, está muy infravalorada por los forasteros, por lo que la afluencia de visitantes suele ser menor. Además, al no tener ningún tipo de servicios (chiringuito, lavabos, duchas, ...), esta afluencia se ve aún más reducida.

El Parque Regional de Calblanque está en la Costa Cálida / Istock / Victor Sanchez

Cubierta de fina arena dorada, son muchísimos los bañistas que eligen las aguas tranquilas y cristalinas de la playa de Calblanque, que con su brillante color turquesa invitan a pasarse horas y horas nadando y explorando el fondo marino. Los acantilados que la rodean, además, crean el entorno perfecto para relajarse bajo los rayos del sol de verano, ofreciendo la oportunidad de estirarse sobre la toalla ya sea con un buen libro, una conversación con amigos y familia, o simplemente disfrutar del sonido de las olas de fondo.

Antes o después de tumbarnos al sol como sardinas a la plancha, alrededor de la playa de Calblanque podemos acercarnos a las Salinas del Rasall que, además de ser un importante punto de producción de sal, suponen un enclave imprescindible para la supervivencia de muchas especies, entre las que destacan sobre todo las aves. En la parte noroeste de la salina se erige un pequeño mirador de aves, el cual cuenta con un pequeño banquito para poder descansar. Lo que sí es importantísimo si nos acercamos al mirador es traer protección antimosquitos, ya que la salina es un lugar en el que proliferan.

Vista aérea de las calas y acantilados de Calblanque / Istock / Dronie-Spain

Playas para todo el mundo

Si se diera el caso de que nos acercásemos a la playa del Calblanque y no cupiera ni una persona más, en sus alrededores son varias las alternativas de las que podemos también disfrutar. Yendo hacia el norte tenemos las playas de alrededor del Mar Menor y también aquellas que se extienden a lo largo de la Manga, bordeada por agua a ambos lados.

En el litoral del Parque Regional de Calblanque hay otras playas a las que también podemos acceder. Las más destacadas de ellas son la Playa Larga, ideal para dar largos paseos y practicar deportes acuáticos; Playa Parreño, un enclave virgen muy poco concurrido; la Cala Dorada, cuyo mirador regala algunas de las panorámicas más impresionantes de la zona; o la Playa del Negrete, con un fantástico arenal de 600 metros de largo rodeado de grandes salientes rocosos que aportan tranquilidad y privacidad.