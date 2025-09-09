Ni la playa de las Catedrales, ni los Bufones de Pría: la desconocida joya de Asturias con un arco de piedra que flota sobre el Cantábrico
El castro de las Gaviotas, cercano a la playa de la Huelga, en Villahormes, en el concejo de Llanes, engancha a los amantes de la fotografía y de los paisajes singulares.
La costa norte nunca defrauda. Siempre sorprende. Sus escarpados acantilados azotados por el mar dan lugar a rocas y formas sin igual. La playa de las Catedrales, en Lugo, el límite entre Galicia y Asturias, es uno de estos puntos donde la roca toma formas espectaculares. Los Bufones de Pría, en Llanes, es otro ejemplo. En este mismo concejo, encontramos otra formación, quizá algo menos conocida o turística que ha sido destacada por la revista National Geographic. El islote del Castro de las Gaviotas engancha a amantes de la fotografía y de los paisajes singulares.
En las proximidades de la playa de la Huelga, en la localidad llanisca de Villahormes, se encuentra el islote conocido como Castro de las Gaviotas, peculiar por su forma de arco que parece que flota sobre el Cantábrico. No folta. Tiene dos pilares de roca incinados que “parece flotar sobre las aguas del Cantábrico” —tal como aseguran desde Turismo de Cantabria— cuando la marea alta oculta su base. El arco está coronado por una diadema verde donde las gaviotas tienen una ciudad dormitorio y dan nombre a esta formación natural.
Se llega por el cruce que va hacia Hontoria desde Villahormes y se sigue la señalización hacia la playa. Una vez allí, sólo queda sentarse y disfrutar del espectáculo.
En verano, cuando la luz es más cálida y el cielo está despejado, los atardeceres rojizos y rosados invitan a quedarse allí contemplando cómo ese impresionante arco de piedra. Pero es uno de esos paisajes para disfrutar en cualquier época del año. Un soleado día de invierno, bien abrigados, es sin duda un sitio ideal para relajarse y, sobre todo, para disfrutar de la fotografía.
Este lugar es uno de esos sitios que relajan y sorprenden, que enamoran y enganchan. Y es que tanto el camino que lleva hasta este rincón llanisco como descubrir lo mucho que mereció la pena hacerlo invita a desear volver pronto.
