Ni la playa de las Catedrales, ni los Bufones de Pría: la desconocida joya de Asturias con un arco de piedra que flota sobre el Cantábrico

La costa norte nunca defrauda. Siempre sorprende. Sus escarpados acantilados azotados por el mar dan lugar a rocas y formas sin igual. La playa de las Catedrales, en Lugo, el límite entre Galicia y Asturias, es uno de estos puntos donde la roca toma formas espectaculares. Los Bufones de Pría, en Llanes, es otro ejemplo. En este mismo concejo, encontramos otra formación, quizá algo menos conocida o turística que ha sido destacada por la revista National Geographic. El islote del Castro de las Gaviotas engancha a amantes de la fotografía y de los paisajes singulares.