La playa de Canarias que todo el mundo compara con Maldivas: "Un verdadero tesoro"
Ubicada en Fuerteventura, algunos portales la describen como "un verdadero tesoro".
Si algo destaca de las Islas Canarias, además de su peculiar dialecto y su gastronomía única a nivel nacional, son sus paisajes. El Archipiélago esconde multitud de rincones que son dignos de postal.
Tal es el caso que, muchas de las playas de Canarias se encuentran entre las mejores y las más bonitas de toda España.
¿Cuál es la playa de Canarias que todo el mundo compara con Maldivas?
Ubicada en la isla de Fuerteventura, la playa de Sotavento es considerada por diversos portales de viaje como una "playa de ensueño", "las Maldivas, pero sin salir de Canarias" o "un verdadero tesoro del Archipiélago canario".
La playa de Sotavento se extiende alrededor de 10 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas. Además, está compuesta por cinco playas diferentes:
- La Barca
- Risco del Paso
- Mirador
- Malnombre
- Los Canarios
Otras características de Sotavento
La playa Sotavento es referente en deportes como el windsurf, el surf o el kitesurf. "Una barrera de arena a 100 y 300 metros de la orilla crea una laguna de tres kilómetros ideal para iniciarse en el windsurf o el kitesurf". Así la definen en una página especialista en el turismo de Fuerteventura.
Asimismo, cada año se celebra el Grand Slam de Windsurf. Este reúne a los mejores windsurfistas del mundo para que, a lo largo de diez días, tenga lugar una competición deportiva.
El motivo principal por el que esta cita, reconocida a nivel mundial, se celebra en el municipio de Pájara, donde se ubica la playa de Sotavento, es porque la zona destaca por el viento, algo que contribuye a que el deporte se desarrolle de una manera adecuada.
Pájara, una localidad que guarda lugares emblemáticos
En el municipio de Pájara se encuentra el Parque Natural de Jandía. Se trata de una zona desértica protegida desde el año 1987. Cuenta, además, con múltiples especies vegetales como, por ejemplo, cardones y tabaibas.
A lo anterior se añaden animales protegidos. El lugar ocupa una buena parte de la superficie de Pájara. Sin embargo, en la localidad se pueden encontrar lugares emblemáticos como la iglesia de Nuestra Señora de Regla.
En el espacio de naturaleza crece la planta endémica representativa de la isla de Fuerteventura, el cardón de Jandía. Asimismo, el Parque Natural resalta por su belleza y porque se presenta, entre otras cosas, como el lugar idóneo para admirar el Arco de Cofete.
Síguele la pista
Lo último