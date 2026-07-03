La playa de Cádiz considerada la mejor de Andalucía que es candidata a ser la favorita de España: "Son 4 kilómetros de pura felicidad"

La mejor playa de Andalucía, candidata a ser la mejor de toda España, está en un conocido pueblo costero de Cádiz que cada verano acoge a miles de visitantes venidos de todos los rincones del planeta para disfrutar de sus inmensos arenales, su agua cristalina y su belleza natural. Se trata de la playa de Bolonia, localizada en Tarifa, que los lectores de la prestigiosa revista internacional de viajes 'Condé Nast Traveler' han seleccionado como la mejor de toda la comunidad.

Cádiz , Tarifa / Istock / gionnixxx

Como cada año, la publicación busca encontrar la mejor playa de todo el país a través de las votaciones de sus propios lectores, que son los encargados de escoger el mejor litoral español.

Adriana Fernández

La votación para elegir la Mejor Playa de España 2026

Para ello, primero eligen la mejor playa de cada comunidad autónoma, un proceso que ya han realizado en la primera fase de estas votaciones y que ha acabado con un claro vencedor en el caso de Andalucía: la mejor es la playa gaditana de Bolonia.

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz / Istock / Jose Luis Vega Garcia

Así lo han determinado los lectores de Condé Nast Traveler, que han asegurado que esta es la más hermosa de toda la comunidad y la encargada de enfrentarse al resto de ganadoras de cada territorio para conseguir el premio a Mejor Playa de España 2026.

Las playas finalistas que compiten con Bolonia

Ya ha arrancado la segunda fase de votaciones, que se extenderá hasta el 28 de junio y de la que saldrá la ganadora oficial de esta competición.

Playa de las Conchas, La Graciosa / Istock / JaviJ

La playa de Bolonia se enfrenta por este galardón con otras nueve finalistas, como son Ses Illetes (Formentera, Islas Baleares), la Playa de las Conchas (La Graciosa, Islas Canarias), Los Locos (Suances, Cantabria), la Playa Illa Roja (Begur, Girona, Cataluña), la Playa Norte (Peñíscola, Comunidad Valenciana), Las Catedrales (Ribadeo, Lugo, Galicia), la Playa de Laida (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Busturialdea, Vizcaya), la Playa de Poo (Llanes, Asturias) y la Playa de Calblanque (Cartagena, Región de Murcia).

El precedente de Bolonia como Mejor Playa de España

La playa de Bolonia ya sabe lo que es coronarse como la Mejor Playa de España, ya que logró ese ansiado primer premio en la edición de 2023 y se convirtió en el mejor litoral del país.

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz / Istock / Jose Luis Vega Garcia

Tal y como aseguró la revista tras proclamar a esta playa gaditana como la mejor del país, este litoral "se resume en 4 kilómetros de pura felicidad".

Arena, salitre y atún en la playa de Tarifa

"Una vez asentado, los cinco sentidos se disparan: la vista casi no puede recorrer tanta belleza, se escuchan las olas, se toca la fina arena, huele a salitre y sabe al más delicioso atún. Entonces lo sabes, estás en el paraíso", recalcó la publicación tras su elección.

Playa de Tarifa en Cádiz horizonte de la ciudad de surf de Andalucía España con un montón de kitesurf cometas cielo soleado / Istock / MEDITERRANEAN

Además, afirmó que si Cádiz es sinónimo de verano, Tarifa "prácticamente lo inventó". "No es de extrañar que sus playas hayan conquistado a turistas y habitantes, pero lo de la playa de Bolonia es de museo", continuó diciendo.

Baelo Claudia, la duna de Bolonia y el sorteo para los lectores

Pero esta playa no solo destaca por sus enormes arenales y sus aguas cristalinas, sino que para Condé Nast Traveler otro de sus mayores tesoros son las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia y la famosa duna de Bolonia, declarada monumento natural en 2001.

La antigua ciudad romana de Baelo Claudia situada en la bahía de Bolonia / Istock / MEDITERRANEAN

Ahora, la playa de Bolonia tiene la oportunidad de reconquistar el título y volver a ser la Mejor Playa de España. Para ello, serán los lectores de la revista los encargados de seleccionar a la ganadora.

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz / Istock / Jose Luis Vega Garcia

Pero la ciudadanía no solo podrá escoger el mejor litoral, sino que, con su voto, entran automáticamente en el sorteo de una estancia de dos noches para dos personas en cualquier destino de wecamp, una red de alojamientos al aire libre con experiencias de glamping.

Fuente: El Correo de Andalucía