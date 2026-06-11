Ni Maldivas ni Filipinas, la playa más bonita del mundo en 2026 está en España: dentro de una Reserva de la Biosfera y con monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco

Es sabido por todos que Menorca, la más nororiental de las Islas Baleares, es una de las islas más bonitas que encontramos en todo el Mediterráneo. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, Menorca está repleta de lugares llenos de magia: pueblos blancos que parece que estemos en cualquiera de las islas griegas, entornos donde la naturaleza alcanza su máximo esplendor, y fondos marinos dignos de ser escenario de una película de la Sirenita.

La Cala Macarella es una de las playas más bonitas del mundo / Istock / Balate Dorin

Conocida también con el sobrenombre de “La isla tranquila”, en Menorca se extienden algunas de las mejores playas no solo de España, sino de todo el Mediterráneo. El mayor exponente de esto es la Cala Macarella, un maravilloso arenal que se extiende al final del barranco de Santa Anna, en la costa sudoeste de la isla, que parece estar aislado del resto del mundo.

Sara Fernández García

La protagonista de todas las fotografías

Situada a unos 15 kilómetros de Ciutadella, la principal localidad de la parte occidental de la isla, la Cala Macarella es una de las playas más concurridas de todo Menorca durante los meses de verano. Tampoco es de extrañar, pues tan solo viendo la cantidad de fotografías en las que aparece, su belleza y atractivo es más que evidente.

Extendiéndose alrededor de 100 metros, la playa está bordeada a ambos lados por paredes de roca caliza que alcanzan los 30 metros de altura, y protegida por un denso bosque de pinos que llega hasta la misma playa. Su fina arena blanca, sobre la que se refleja la luz del Sol, invita a echarse y disfrutar del aire con olor a mar; mientras que el agua cristalina y turquesa que baña su orilla, brillando con los destellos de la luz, es perfecta para nadar y descubrir el fondo marino.

El agua de la Cala Macarella es una de las más cristalinas de la isla / Istock / tagstiles

Cómo llegar a la playa

Aislada de cualquier núcleo urbano, sin modo alguno de poder acercarse en coche, la única manera para llegar hasta la Cala Macarella es a pie. Uno de los puntos de partida para llegar a la playa es desde el aparcamiento que se encuentra al final del camino de Macarella -que parte desde Ciudatella-, el cual se puede recorrer en unos 20 minutos. Otra de las maneras de acercarse hasta Macarella es desde el pueblo de La Serpentona; son dos los caminos que parten del pueblo y llevan hasta la playa, ambos de una duración de alrededor de 40 minutos, por lo que quizás es una alternativa un tanto más complicada.

Otro de los encantos que tiene la Cala Macarella es su proximidad a su gemela, la Cala Macarelleta. A través de un simple caminito de unos 10 minutos, Macarelleta tiene unas dimensiones más pequeñas que su vecina, y goza de un entorno más salvaje. Playa absolutamente virgen, se ofrece como la opción perfecta para desconectar completamente. Además, al estar tan aislada, es muy apreciada como playa nudista.

La Cala Macarelleta vista desde el mirador de Cala Macarella / Istock / Andrzej Rostek

La belleza de Menorca

Junto con la cantidad de playas en las que disfrutar de un verano auténtico, Menorca tiene muchas más cosas por ofrecer. Aparte de Ciutadella y Maó (en esta segunda tienes que probar sí o sí su famoso queso, el cual cuenta con Denominación de Origen Protegida), la isla está repleta de monumentos talayóticos. Datados de la Edad de Bronce, estos monumentos, repartidos a lo largo y ancho de la isla, están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 2023.