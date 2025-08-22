Los expertos lo tienen claro: la playa más bonita del mundo está en España y tiene 12 kilómetros salvajes de arena dorada y mar infinito

Más allá de su belleza, Cofete es también un espacio de gran valor ecológico. Forma parte del Parque Natural de Jandía, un área protegida donde habitan especies endémicas de flora y fauna. Sus aguas son también lugar de anidación de tortugas bobas, que regresan cada año para desovar en este rincón del Atlántico. El fuerte oleaje y las corrientes hacen que no sea la mejor playa para bañarse, pero sí para sentir la fuerza del océano en estado puro. Es un lugar para pasear, contemplar y dejarse llevar por la inmensidad del paisaje.