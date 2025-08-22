Los expertos lo tienen claro: la playa más bonita del mundo está en España y tiene 12 kilómetros salvajes de arena dorada y mar infinito
La playa canaria que es mucho más que un sitio donde pasar el día; es una auténtica experiencia y maravilla natural.
En un planeta lleno de playas paradisíacas, desde el Caribe hasta el Pacífico, sorprende que una de las más espectaculares del mundo esté mucho más cerca de lo que imaginamos. Se llama Cofete, está en el sur de Fuerteventura y ha sido elegida como una de las mejores playas del planeta en distintos rankings internacionales durante años. Basta con verla una vez para entenderlo, pues Cofete ofrece 12 kilómetros de arena dorada, un océano Atlántico que parece no tener fin y un paisaje tan salvaje que corta la respiración.
Un espectáculo de la naturaleza
Cofete no es una playa cualquiera. Aquí no hay hamacas, ni chiringuitos, ni guerras por poner la sombrilla. Lo que hay es naturaleza pura, un arenal inmenso enmarcado por las montañas de Jandía, que se levantan abruptas como un muro natural frente al mar. Esa combinación de arena infinita y cordillera volcánica hace que Cofete tenga un aura casi irreal, como si fuera un decorado cinematográfico.
Su grandeza está en la sensación de aislamiento, pues a pesar de ser una de las playas más famosas de Canarias, al llegar siempre tendrás espacio de sobra. Aquí el horizonte es tan amplio que la sensación es de libertad absoluta.
Llegar no es fácil… y eso la hace única
Parte de la magia de Cofete está en su difícil acceso. Para llegar hay que recorrer una pista de tierra de unos 18 kilómetros desde Morro Jable. No está asfaltada, tiene curvas y en algunos tramos puede resultar exigente, aunque con un coche normal se puede hacer con precaución. El viaje en sí ya es una aventura; las vistas desde el Mirador de Cofete son impresionantes, con la playa extendiéndose a tus pies como una alfombra interminable de arena.
Ese aislamiento ha sido clave para mantener su carácter virgen. Aquí no hay construcciones modernas, y solo encontrarás un pequeño caserío, el pueblo de Cofete, donde viven apenas unas familias, además de un restaurante sencillo donde reponer fuerzas.
Cuentos y leyendas
Cofete también es conocida por las historias que giran en torno a la Villa Winter, una misteriosa casa construida en los años 40 por el ingeniero alemán Gustav Winter. Situada en medio del paisaje árido, su arquitectura contrasta con el entorno y ha alimentado todo tipo de leyendas. Una de ellas cuenta que está construida sobre terrenos que tienen exactamente la misma forma y en proporción el mismo tamaño que la isla. Además, su posición en estos terrenos casa perfectamente con la posición real de Fuerteventura.
También se dice que fue desde un refugio nazi hasta laboratorio secreto. Aunque muchas teorías son más mito que realidad, el halo enigmático de la villa añade un punto de intriga al lugar.
Un santuario natural
Más allá de su belleza, Cofete es también un espacio de gran valor ecológico. Forma parte del Parque Natural de Jandía, un área protegida donde habitan especies endémicas de flora y fauna. Sus aguas son también lugar de anidación de tortugas bobas, que regresan cada año para desovar en este rincón del Atlántico. El fuerte oleaje y las corrientes hacen que no sea la mejor playa para bañarse, pero sí para sentir la fuerza del océano en estado puro. Es un lugar para pasear, contemplar y dejarse llevar por la inmensidad del paisaje.
Cofete es mucho más que una playa, es una experiencia. Un lugar donde la naturaleza se muestra sin filtros, donde la inmensidad del paisaje te recuerda lo pequeños que somos. Por eso, cuando los expertos dicen que es la playa más bonita del mundo, no exageran, pues pocos lugares consiguen transmitir tanto como esta playa de Fuerteventura.
