Ni Menorca ni Formentera, la playa más bonita de España está en Mallorca: 300 metros de arena blanca y fina, aguas azul turquesa y suaves colinas

Por todos es sabidos que en el Mediterráneo se hallan algunas de las mejores playas de todo el planeta. En las costas españolas, más concretamente en las Islas Baleares, encontramos una de las mejores playas del Mediterráneo; por lo que se la podría considerar una de las mejores playas del mundo. La playa de la que estoy hablando es la Cala Mesquida, un pequeño arenal ubicado al noreste de la isla de Mallorca.

Cala Mesquida es una de las mejores playas del Mediterráneo / Istock / Alex

Extendiéndose hasta los 300 metros de longitud, esta pequeña cala de fina arena dorada está bañada por las cristalinas aguas del mar, en las cuales se reflejan los destellos de la luz. Rodeada de suaves colinas, la atmósfera de la playa es mágica; aquí te puedes relajar sin ningún tipo de preocupación, lo único que hace falta es disfrutar del momento.

Adriana Fernández

Un pequeño paraíso

Situada unos siete kilómetros al norte del pueblo de Capdepera, al cual pertenece, la Cala Mesquida -a veces referido también como S’Arenal de Sa Mesquida- es un pequeño edén en la Tierra. Prácticamente aislada de cualquier tipo de civilización (tan solo hay una urbanización encima de la colina occidental que la bordea), en verano es uno de los lugares de referencia para las familias que están de veraneo por la zona de alrededor.

La gran ventaja que tiene la Cala Mesquida es que, al encontrarse al norte de la isla, no está tan concurrida como las playas que se extienden por la costa sur. La concentración de núcleos urbanos en la parte norte de la isla, y especialmente en la zona en la que se encuentra la cala, es mucho más baja que en la mitad sur, por lo que las playas aquí tienen un ambiente todavía más agradable y distendido.

Vista aérea de Cala Mesquida / Istock / Balate Dorin

Un día en la playa

Muy cerca del arenal hay un aparcamiento gratuito, por lo que el coche se convierte en la mejor manera de acercarse hasta la playa, especialmente en verano, cuando el sol aprieta. En un tercio de la playa, debajo de la colina occidental, se alquilan hamacas y sombrillas, perfectas para escapar del calor sofocante del sol. A pesar de esto, la gran mayoría de la gente que va a la Cala Mesquida opta por traerse su propia toalla y sombrilla.

Si el hambre aprieta, en un rincón hay un chiringuito donde se sirven todo tipo de bebidas y aperitivos. En otro rincón de la playa hay un pequeño restaurante, el Mirablau, en el que podrás comer buenos arroces y una gran variedad de tapas mientras gozas de unas panorámicas increíbles de las aguas turquesa que bañan la línea de la costa.