La playa con Bandera Azul a una hora de Madrid que rompe todos los tópicos del verano: un oasis de agua dulce escondido en una región de interior

Tendemos a pensar que para disfrutar de un buen día de playa – la luz del Sol calentando nuestra espalda y el tacto de la arena bajo nuestra piel – tenemos que desplazarnos hasta los territorios de costa. Es verdad que es allí donde se encuentran las playas más espectaculares de todo el país, variando entre grandes extensiones de arena fina y pequeñas calas excavadas entre los acantilados de roca. Pero en los territorios del interior de la península también hay playas que nada tienen que envidiar a las de la costa.

El embalse de San Juan se extiende entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid / Istock / Jose Ramiro Laguna

Una de estas playas de interior, bañada por el agradable agua dulce del embalse de San Juan, es la playa de la Virgen de la Nueva, una magnífica alternativa al oeste de Madrid. Aparte de ser el único lugar permitido para el baño de toda la Comunidad de Madrid, desde 2018 la playa posee la única Bandera Azul de todo el pantano, lo que la convierte en un punto de referencia para muchas familias de la capital.

Adriana Fernández

Un día de verano para recordar

Algo más de una hora al oeste del centro de Madrid, el pantano de San Juan fue construido en 1955, y desde entonces se ha consolidado como uno de los destinos de referencia para las familias veraneantes madrileñas. Las orillas del pantano están llenas de chiringuitos, restaurantes y merenderos ideales para un día en familia; además, cuenta con cerca de 14 kilómetros navegables, algo que certifican los varios embarcaderos y clubs náuticos que alberga.

En el pantano de San Juan hay varios embarcaderos / Istock / Jose Miguel Sanchez

A lo largo de su orilla se extienden también diversos arenales idóneos para el baño, pero solo uno de éstos está certificado con Bandera Azul. La playa de la Virgen de la Nueva es la más conocida de todas las playas que hay repartidas por la orilla del embalse, y es que realmente se lo merece; no es solo un enclave natural único donde pasar un día de verano relajado, sino que también cuenta con todos los servicios necesarios, como servicio de socorrismo, aseos, zona adaptada para personas con movilidad reducida y un par de chiringuitos.

De arena tanto gruesa como fina, dependiendo de la zona de la playa en la que te ubiques, el agua que baña aquí la orilla está limpia y cristalina. Una ventaja con respecto al agua de mar que tiene el agua del pantano es que aquí no hay posibilidad de cruzarse con medusas, con lo que uno se puede bañar tranquilo. Además, cuando sales del agua no se te queda la sal pegada al cuerpo.

La playa de la Virgen de la Nueva es perfecta para disfrutar de un día de verano / Istock / Dudbrain

Disfrutar como pez en el agua

El embalse supone un lugar ideal para practicar todo tipo de deportes acuáticos, lo que lo convierte en un punto todavía más concurrido durante la temporada de verano. Junto a las embarcaciones de motor, presentes especialmente en la parte más baja del pantano, las actividades más populares son las barcas a pedales, el kayak y el paddle surf, el esquí acuático, cursos de vela, y el famoso banana boat, donde una lancha arrastra un gran plátano hinchable.

Llegar y besar el santo

Otra de las ventajas con las que cuenta la playa de la Virgen de la Nueva es que tiene una zona de aparcamiento, aunque eso sí, es limitada. Si tienes pensado acercarte a la playa, va a tocar madrugar para poder asegurar una plaza; ya conoces el dicho: a quién madruga, Dios le ayuda. Durante la temporada de verano, el aparcamiento está regulado y es de pago.

El pantano de San Juan acoge a todo aquél que se acerca / Istock / Jose Ramiro Laguna

Si se da la mala suerte de que cuando llegas ya están todas las plazas ocupadas y en la playa no cabe una persona más, siempre puedes intentar acercarte a cualquiera de las otras playas que hay alrededor del pantano. De atmósfera en general más tranquila y con un perfil rocoso, encontrarás playas como la cala Tiburón, la Lancha del Yelmo o las calas de Guisando. La otra playa principal del embalse es la playa del Muro, situada cerca de la presa y junto al Real Club Náutico de Madrid, con un embarcadero, chiringuitos y un camping.