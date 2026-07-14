La playa de Bandera Azul que esconde una laguna natural junto al Mediterráneo: aguas poco profundas, arena fina y uno de los mejores lugares para ir con niños
Entre el Mediterráneo y el Mar Menor aparece uno de los lugares más bonitos del planeta, con aguas rosas y turquesas y cientos de aves.
Cuando llegas a una playa y ves una bandera azul estás entrando en una playa excelente en cuanto a calidad del agua, seguridad, accesibilidad, servicios y gestión ambiental. En 2026 en España se galardonaron 677 con este distintivo -algunas también de interior-, siendo la comunidad Valenciana la que más se llevó, con 151. En este ámbito siempre hay una región que queda olvidada, pero que tiene algunas de las playas salvajes más impresionantes: Murcia.
Hasta allí viajamos para descubrir la playa de La Llana o La Barraca Quemada, en San Pedro del Pinatar, una costa protegida por encontrarse en el interior del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. El conjunto de arenales vírgenes ocupa unos 2.400 metros de longitud, y cuenta con gigantescas dunas de arena fina y grisácea, y casi siempre está vacía. Pero quizá lo que más sorprende es la laguna rosa donde la sal es la protagonista.
La laguna rosa de sal en Murcia
Ocupando un litoral de seis kilómetros se extiende esta laguna natural, habitada por diversos tipos de aves entre las que destacan los flamencos. Se trata de un proveedor de sal para los seres humanos desde hace milenios, de hecho, los romanos ya la utilizaban para sus recetas. Eso sí, los métodos de extracción ahora son muy diferentes y las cantidades extraídas también: en la actualidad se obtienen hasta 90.000 toneladas de sal al año a partir de agua marina.
Realmente son varias masas de agua las que conforman las lagunas, que están comunicadas entre sí a través de canales. El agua va pasando de una a otra gracias a los molinos Quintín y Calcetera. Pero la pregunta más común es por qué sus aguas son de color rosa. Se debe a la presencia de una bacteria halófila, así como a un pequeño crustáceo, artemia salina, que se alimenta de unas algas que concentran una gran cantidad de betacaroteno, pigmento rojo.
De ese crustáceo se alimentan, a su vez, los flamencos, que cuando lo ingieren adquiere ese color rosáceo. Los flamencos son solo una de las 800 especies de aves que pasan por este humedal, parte de la Red Natura 2000 y considerada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Es un auténtico refugio para las aves migratorias, pero también para otros animales como el escarabajo Pimelia, la lagartija colirroja, algunos murciélagos y algún pez como el fartet.
Baños de lodo y marineras para comer
En esta zona se pueden observar las encañizadas, unas artes de pesca tradicionales que ya se hacían durante el periodo árabe. Además, hay muchas personas que disfrutan de baños de lodo, pues el barro de este lugar es rico en minerales y cuenta con propiedades beneficiosas para la piel y para tratar afecciones reumáticas. Y no solo eso, pues en el pueblo de San Pedro del Pinatar existen otras muchas opciones de ocio para disfrutar en familia.
Comenzando por la gastronomía, donde la sal, por supuesto, es el ingrediente principal de muchos de sus platos, desde la mojama o el atún hasta la clásica marinera murciana -una base de pan crujiente con ensaladilla rusa coronada por una anchoa en salmuera-. Asimismo, se pueden visitar rincones como la iglesia de San Pedro Apóstol, del siglo XVII; o el Museo del Mar, donde conocer técnicas de pesca tradicionales, especies marinas locales y la historia naval.
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