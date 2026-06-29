La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa

Existe una playa en la provincia de Málaga que, a pesar de contar con su propia Bandera Azul por su valor ecológico, limpieza, seguridad y sostenibilidad, aún sigue siendo desconocida para gran parte de la ciudadanía, lo que hace que mantenga una afluencia moderada incluso en verano.

Sara Fernández García

Se trata de la playa del Cenicero-Las Dunas, localizada en el municipio malagueño de Torrox, considerado el pueblo con mejor clima de Europa.

Este litoral localizado en la zona del Morche, entre el arroyo Manzano y el barranco del Mascuñar, cuenta con agua cristalina con escaso oleaje y una extensión de arena oscura de 1.200 metros de extensión y un ancho de 40 metros, así como distintos sistemas dunares en los que se puede encontrar uno de los grandes tesoros del lugar: el lirio de mar.

Faro de Torrox / Istock / TONO BALAGUER

La playa del Cenicero-Las Dunas, un tesoro escondido en Torrox

Y es que entre sus dunas crece el conocido como 'pancratium maritimum', una especie vegetal protegida, también conocida como lirio de mar, que está presente tanto en esta playa como en las vecinas de El Morche o Ferrara, que también cuentan con Bandera Azul.

Otro de los aspectos que diferencian a la playa del Cenicero-Las Dunas con respecto a las demás es su arena oscura y su falta de paseo marítimo, lo que le da un aspecto aún más virgen a la zona.

Casas en los estrechos callejones del pueblo blanco de Torrox / Istock

Dunas, lirios de mar y arena oscura en esta playa malagueña

Pero a pesar de tener una baja ocupación, esta playa tiene un fácil acceso y está bien conectada con la localidad de Torrox y toda la provincia, además de disponer de una amplia oferta de restauración y ocio en los locales de alrededor.

Asimismo, el moderado oleaje con el que cuenta este litoral, formado por aguas cristalinas y frescas, permite que esta playa se pueda disfrutar tanto por parte de familias como por amantes de los deportes acuáticos y la naturaleza.

Playas de Torrox / Istock

Una playa tranquila para familias y amantes de la naturaleza

Pero no solo destaca por su hermoso entorno y la tranquilidad de su estancia, sino que la playa de Cenicero resalta por su valor ecológico y limpieza, lo que le ha hecho merecedora de la Bandera Azul.

"Un reconocimiento al trabajo constante en limpieza, seguridad, servicios y sostenibilidad. Destaca especialmente Cenicero-Las Dunas por su valor ecológico, demostrando que turismo y protección ambiental van de la mano", señalaron tras el reconocimiento desde el Ayuntamiento de Torrox.

Señales de la playa de Torrox / Istock

Por qué Cenicero-Las Dunas tiene Bandera Azul

Los criterios que deben cumplir las playas para obtener este certificado, que se creó por primera vez en Francia en 1985, están basados en sus características ambientales, educativas, de seguridad y accesibilidad.

De ese modo, deben facilitar información y educación ambiental, tener una buena calidad del agua, basada en el cumplimiento de la Directiva europea de Calidad de Aguas de Baño, una buena gestión ambiental, sobre todo centrada en la Ley de Costas, y ofrecer a sus visitantes seguridad y servicios.

Faro de Torrox / Istock / TONO BALAGUER

Cómo llegar a la playa del Cenicero desde Torrox

Para llegar a esta playa desde Torrox, es necesario un viaje de apenas diez minutos en coche a través de la MA-102, carretera de Torrox / A-7207 y N-340 hasta la calle del Mar, ya en El Morche.

Y para acceder a Torrox desde otros entornos de la provincia, hay que tomar la autovía del Mediterráneo (A-7; N-340) para, en el tramo entre Vélez-Málaga y Nerja, coger el desvío a Torrox.

Fuente: La Opinión de Málaga