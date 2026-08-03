La playa de arena dorada donde desemboca el río más caudaloso de Andalucía: más de 5 kilómetros de litoral protegido, pinares junto al mar y la puerta natural de Doñana

Mazagón es una pintoresca y poco conocida localidad de Huelva de apenas 4000 habitantes donde se come un buen “pescaito frito que quita er sentío”, como dicen muchos de los lugareños que viven allí. Este pueblo de Huelva comparte una particularidad, y es que su territorio pertenece a los municipios de Moguer y Palos de La Frontera. Algo que quizás desconozcas es la diversidad de su ecosistema, aquí podrás encontrarte desde sus famosas marismas llenas de aves migratorias, por otro lado, dunas de arena movidas por el viento hasta bosques de pinos donde viven animales protegidos como el lince ibérico y el águila imperial.

Sara Fernández García

Este pequeño pueblo está junto al Espacio Natural de Doñana, considerado como una de las reservas ecológicas más importantes de Europa y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. Muchos se sorprenden por su gran tamaño, abarcando más de 120.000 hectáreas repartidas entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Este entorno salvaje cautivo por completo a uno de los mejores pintores por excelencia, Francisco de Goya, quien se alojó en el palacio de Doñana invitado por la Duquesa de Alba tras quedar viuda, son muchas las leyendas que cuentan que entre las paredes de este palacio el artista pintó sus famosas obra La Maja Vestida y La Maja Desnuda.

Parque Nacional Donana, Playa de Cuesta Maneli, / Istock / Orietta Gaspari

Huelva: sus playas más emblemáticas para un buen chapuzón

Sin duda, lo que más llama la atención de los turistas son sus playas amplias de arena dorada, los pinares y los sistemas dunares, sus zonas más conocidas son Cuesta Maneli, famosa por su pasarela de madera de más de 1 kilómetro que atraviesa las dunas y el pinar protegido donde desemboca en un gigantesco acantilado con vistas al atlántico. ¡Un auténtico paraíso que no puedes perderte!

Parque Nacional Donana, Playa de Cuesta Maneli / Istock / Flavio Vallenari

Y si lo que buscas es conocer un poco más de su historia junto a un buen chapuzón, te invitamos a ver La Playa de las Peñuelas y Torre del Loro, aquí están las ruinas de una antigua torre almenara del siglo XVI a pie de playa.

Una de las playas más bonitas de España, llamada (Cuesta Maneli, Huelva) / Istock / Rudolf Ernst

Playa del Parador, también es otro del encanto que tiene este municipio y que te recomendamos que veas, se encuentra al lado del parador de Turismo de Mazagón y tiene amplias zonas de arena y rodeada de pinares mediterráneos. Para aquellos que aman la naturaleza, lo libre y el senderismo, La Playa de Rompeculos, es ideal para ti, se encuentra entre un acceso natural de dunas que lleva a una de las playas más tranquilas de la zona.

El buen “Pescaito Frito”

Las reinas indiscutibles de Mazagón, son las Coquinas de Huelva, cocinadas al ajillo con un toque de vino blanco de la tierra donde destacan por su sabor auténtico y finura, una auténtica delicia que querrás volver a probar. El famoso “Pescaito Frito” o sus pescados a la Espalda o a la Sal, son algunos ejemplos de los platos más famosos de esta costa, piezas frescas capturadas en el golfo de Cádiz como la urta, el pargo, la corvina o el mero.

Garlic coquinas. Spanish food. The coquina (Donax trunculus) is a headless bivalve mollusk of the Donacidae family. / Istock / Photographer: Hans Geel

Pero Mazagón no es solo mar, también encontrarás el Jamón Ibérico de Bellota y Chacinas, un auténtico espectáculo de su gastronomía dado a su cercanía con la Sierra de Aracena y Jabugo. En esta tierra cualquier bar o restaurante sirve jamón ibérico de máxima calidad, caña de lomo y chacinas autóctonas.