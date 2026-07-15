La playa más bonita de Europa parece el Caribe, pero está en España: un paraíso natural protegido entre dunas y pinares
Se trata de una de las mejores playas del mundo, con arena suave y aguas limpias de todo tipo de contaminación.
Una de las cosas que hace el Caribe tan atractivo es que en verano no suele superar los 30 grados y la temperatura del mar sigue siendo muy agradable. Cuando el calor agobia y las multitudes se concentran siempre en las playas de siempre, no nos paramos a contemplar ni descubrir rincones nuevos de nuestra costa. Y es que Galicia esconde una playa de arena blanca que es incluso mejor que el Caribe, pues en verano apenas pasa los 23 grados: la playa de Rodas.
En el corazón de las islas Cíes, un auténtico paraíso que poco o nada tiene que envidiar a todos esos paisajes que vemos en redes sociales sacados de Bali o Hawái, aparece la que ha sido nombrada en varias ocasiones como la mejor playa del mundo. 'The Guardian' y el ranking 'The World's 50 Best Beaches' lo confirman. Su arena blanca, sus aguas cristalinas y el entorno natural protegido como Parque Nacional Marítimo-Terrestre, la convierten en un verdadero oasis.
La mejor playa del mundo
Cuenta con la distinción de Bandera Azul, que se otorga a playas y puertos que cumplen cuatro reglas estrictas: excelente calidad del agua, información y educación sobre el cuidado de la naturaleza, correcta gestión ambiental y que dispone de seguridad y servicios. Sin embargo, una de las características más importantes de Rodas es su compromiso con la sostenibilidad. Comenzando por que en sus 1.300 metros de extensión, solo puede haber 1.800 personas al día.
Al estar en pleno Parque Nacional de las Islas Atlánticas, la playa necesita una conservación especial, y esto se consigue limitando el cupo de bañistas. Se trata de una medida que busca reducir el impacto ambiental y garantizar la conservación del entorno. Por eso mismo es una de las playas mejor mantenidas de todo el mundo. Tal es su protección que no fue hasta hace un par de años cuando se descubrieron restos romanos en la zona.
Sus aguas prácticamente transparentes albergan un fondo marino espectacular repleto de bosques de algas, fondos rocosos y rocas llenas de percebes y mejillones. Es ese el motivo por el cual la práctica de esnórquel es tan común y recomendable aquí -así como el kayak para contemplarlo desde arriba-. La belleza no está únicamente en el fondo del mar, sino también fuera, donde se suceden bosques de pinos y dunas que conforman una postal idílica.
Las islas Cíes
Para visitar las islas Cíes en general es necesario tramitar una reserva con bastante antelación. Además, la única manera de llegar a ellas es en barco desde Vigo, Cangas o Baiona. La playa de Rodas es un lugar perfecto para todo tipo de viajeros, desde el que va en familia hasta el que lo hace en solitario y en busca de una ruta de senderismo. La suerte es que este paraíso fresco también durante el estío no es el único que hay en las islas gallegas.
Las Cíes son también conocidas por otras calas y playas que quitan el aliento, como la de Figueiras, conocida como 'la de los alemanes' y nudista; la de Bolos, al final de Rodas y más refugiada del viento y las multitudes; o la de Nosa Señora, ideal para bucear. En total son nueve playas salvajes las que conforman este conjunto cuyas aguas se encuentran entre los 15 y los 18 grados, muy lejos de los casi 30 grados que registra el Mediterráneo en el litoral levantino.
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