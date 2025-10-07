Esta es la playa andaluza que está repleta de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial: aún se pueden visitar

La puesta en marcha de estos refugios arrancó cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en el Marruecos francés y Argelia con el objetivo de expulsar a los alemanes de África para, posteriormente, impulsar desde allí la invasión del continente europeo. A pesar de esto, los embajadores británicos y norteamericanos en Madrid garantizaron al gobierno español que estos desembarcos no afectarían a la soberanía del país, sin embargo, Franco, que sabía que no era bien visto por los aliados por su amistad con los países del Eje, ordenó una movilización del ejército en el sur de la península para reforzar la vigilancia de las costas cercanas al estrecho de Gibraltar.