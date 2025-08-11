Ni Las Catedrales, ni Gulpiyuri: la playa más alucinante del norte de España solo se puede visitar cuando baja la marea

El encinar cantábrico cubre buena parte de la isla y es uno de los más longevos de la zona. Entre sus árboles habitan petirrojos, pinzones, herrerillos y currucas. En la orilla, desde un pequeño embarcadero o desde los miradores, es posible observar aves como el martín pescador, la garza real o el cormorán grande. La isla es, de hecho, uno de los puntos más especiales del norte para la observación de aves migratorias, que encuentran aquí un refugio natural entre la vegetación autóctona y la tranquilidad del entorno.