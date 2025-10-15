El plato más infravalorado de Galicia puede ser más humilde que una mariscada, pero te dejará soñando durante meses

Si hay algo que dicen de Galicia es que se come como en ninguna parte del mundo, pero no solo es famoso su marisco fresco... La cocina gallega va mucho más allá. Hay platos que definen esta tierra no por su complejidad, sino por su verdad, por lo que este tipo de platos nace de las cocinas rurales. Es un alimento humilde que desde antaño ha acompañado a todas las celebraciones gallegas (desde romerías hasta fiestas patronales) y a día de hoy se ha convertido en un sello de la comunidad.