El plato más infravalorado de Galicia puede ser más humilde que una mariscada, pero te dejará soñando durante meses
Este plato gallego es una delicia que muy pocos conocen y que está en el 'top' de mejores propuestas de la zona.
Si hay algo que dicen de Galicia es que se come como en ninguna parte del mundo, pero no solo es famoso su marisco fresco... La cocina gallega va mucho más allá. Hay platos que definen esta tierra no por su complejidad, sino por su verdad, por lo que este tipo de platos nace de las cocinas rurales. Es un alimento humilde que desde antaño ha acompañado a todas las celebraciones gallegas (desde romerías hasta fiestas patronales) y a día de hoy se ha convertido en un sello de la comunidad.
Este plato que te hará soñar durante meses representa una forma de entender la vida: la sencillez, el respeto por los productos que da la tierra y la paciencia como ingrediente fundamental. La prisa que se respira en las capitales es algo que se te olvidará en cuanto tu paladar saboree el sabor de un plato cocinado a fuego lento. Lo cierto es que en cada rincón de Galicia se prepara con pequeñas variaciones, pero siempre con la misma pasión... ¿Estás preparado para descubrir la verdadera identidad gallega?
De dónde viene el plato con más identidad de Galicia
Este ingrediente discreto que se gana el corazón de los que se sientan a la buena mesa son los cachelos: una patata cocida. En tiempos de cosecha, era tradición recoger las primeras patatas y cocerlas en un cesto cubierto de paja. Se servían al aire libre, junto a sardinas asadas o en lata, mientras los campesinos descansaban. En la posguerra, los cachelos representaban la comida de los humildes: restos de patata cocidos con piel, que las familias más ricas reservaban para los animales. Pero el tiempo lo ha convertido en un símbolo.
Qué es y cómo se sirve esta comida que nadie debe perderse
Estas patatas cocidas, con su piel tersa y su interior cremoso, son el acompañamiento perfecto de los grandes clásicos de Galicia. ¿Pero qué son exactamente los cachelos? En esencia, patatas cocidas con mimo, a veces con piel, otras sin ella, según la comarca. En las costas de Pontevedra y A Coruña se hierven peladas, con sal y laurel; en el interior, se cuecen con piel y se trocean antes de servir. Su secreto reside en la cocción: firme por fuera, tierna por dentro.
Hoy, los cachelos aparecen en sus platos más célebres: en el pulpo á feira, se tiñen de rosado al cocerse en el mismo agua del cefalópodo, empapados en aceite de oliva y pimentón. En el lacón con cachelos, acompañan la carne curada del cerdo, y en el caldo gallego, se funden con grelos, repollo y legumbres para crear una sopa que cura hasta el alma.
Síguele la pista
Lo último