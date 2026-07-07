Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas

Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla. Así se califica a la "playa" artificial del parque de atracciones acuático Guadalpark, situado en Sevilla Este, que recrea la experiencia de ir a la costa sin salir de la capital hispalense gracias a sus aguas impulsadas que recrean el oleaje marítimo.

Redacción Viajar

"Si no puedes ir a la playa y te la pierdes, nuestra piscina de olas cumplirá todas tus expectativas", señalan desde Guadalpark sobre esta piscina de olas que se ha posicionado como una de las más grandes de la provincia y la más extensa de todo el parque acuático.

Alcázar de Sevilla / Istock / SeanPavonePhoto

Tumbonas, sombrillas y zona ajardinada junto a la piscina

En este entorno, los visitantes de todas las edades podrán refrescarse en su agua y divertirse con sus juegos de olas, además de relajarse en la arena de la orilla o en su zona ajardinada con tumbonas y sombrillas.

"Te permitirá relajarte tanto como si estuvieras en tu playa favorita", aseguran desde este parque situado en la avenida del Deporte número 8, que aconseja a los visitantes que, una vez que estén dentro de la piscina de olas", "cierren los ojos y piensen que están en la playa".

Seguridad, profundidad gradual y acceso para menores

Se trata de una piscina que pueden disfrutar con total seguridad tanto adultos como menores gracias a su profundidad gradual y a la presencia constante de socorristas en el lugar.

Vista aérea de la Plaza de España en Sevilla con arquitectura semicircular y torres gemelas, un monumento histórico rodeado por el Parque María Luisa en Andalucía / Istock / Guven Ozdemir

Sin embargo, los menores de 1,20 metros de altura deberán ir acompañados de un adulto para que estén vigilados constantemente y evitar posibles incidentes.

Nueva playa de arena natural dentro de Guadalpark

Pero esta no es la única "playa" con la que cuenta Guadalpark, sino que este parque que se mantendrá abierto de lunes a domingo hasta el 6 de septiembre ha inaugurado este año una nueva playa de arena natural situada entre la piscina de olas y la zona 'oasis' de Blue Lagoon.

Vista lateral entre árboles de la Giralda de Sevilla, torre árabe de su catedra / Istock / trigo

De ese modo, en este lugar que anteriormente era ocupado por un merendero, los visitantes del parque podrán relajarse y resguardarse del intenso calor en las aguas de esta playa artificial, además de en las tumbonas y sombrillas instaladas en la arena natural que se ha dispuesto.

Restaurantes, chiringuitos y zona VIP en el parque acuático de Sevilla

Asimismo, podrán disfrutar de todas las comodidades del parque a apenas unos pasos, como distintos restaurantes y chiringuitos, consignas para dejar las pertenencias y zona VIP.

La cultura callejera española, la vida nocturna, la gente sentada en las mesas del bar callejero "Cervecería Catedral" cerca de la plaza central de la Giralda. / Istock / Anitage

Con esta iniciativa, sevillanos y visitantes podrán disfrutar tanto de esta playa artificial como de la ya mítica piscina de olas, lo que hará que los visitantes se sientan en un litoral sin tener que salir de la ciudad.

Toboganes, Kamikaze y atracciones de alta emoción

Pero estas no son las únicas dos instalaciones de Guadalpark, sino que el parque cuenta con atracciones para todas las edades, entre las que destacan sus instalaciones de 'Alta emoción', con los toboganes "más espectaculares" perfectos para descargar adrenalina, como su Turbolance, Tirolina, Black Hole o Kamikaze.

Paisaje urbano andaluz desde el río Guadalquivir / Istock / Conchi Martínez

A estos se suman sus atracciones 'Moderadas' que, tal y como aseguran desde el parque, son "las que más gustan a mayores y pequeños" al contar con juegos de agua "de toda la vida", como sus pistas blandas, el zigzag, la piscina de olas, el jacuzzi y el Blue Lagoon.

Zona infantil y precios generales de Guadalpark

Y para los más pequeños, este entorno dispone de zona 'Infantil' destinada a que los menores disfruten de la experiencia con seguridad y calma.

Orilla del río en Sevilla / Istock / monysasi

Los precios para disfrutar tanto de la piscina de olas y la playa artificial como del resto de instalaciones, atracciones y estancias del parque es de 29,50 euros para los adultos y menores con más de 1,40 metros de altura, mientras que para los jubilados y los menores de entre 0,90 y 1,40 metros es de 20,90 euros.

Entradas reducidas, pase de temporada y horario de este parque sevillano

Los adultos con discapacidad cuentan con una entrada reducida de 19,90 euros, mientras que los menores con discapacidad deben abonar 17,90 euros.

Y para quien lo desee, existe la opción de adquirir un pase de temporada por 300 euros que permite acceder de lunes a viernes al parque, mientras que los sábados, domingos y festivos tienen una entrada reducida de 15 euros por día.

El horario para visitar este parque y todas sus piscinas e instalaciones es de 12.00 a 19.00 horas hasta el 10 de julio, mientras que desde el 1 de julio hasta el 23 de agosto el horario de cierre se extenderá hasta las 20.00 horas. Del 24 de agosto hasta el cierre, el 6 de septiembre, el horario volverá a ser de 12.00 a 19.00 horas.

Fuente: El Correo de Andalucía