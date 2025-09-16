Estas piscinas naturales parecen del Caribe pero están en un pueblo deshabitado del Pirineo Aragonés

Bergua es un pequeño núcleo perteneciente al municipio de Broto, en el Pirineo Aragonés. El pueblo en sí es un lugar mágico que parece detenido en el tiempo. La localidad quedó deshabitada a mediados del siglo XX y fue recuperado a partir de los años 70 por unos cuantos vecinos que, poco a poco, han conseguido devolverle la vida.